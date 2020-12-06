محافظ البحيرة: نفذنا مشروعات تنموية بـ 44.5 مليار جنيه خلال عامين

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن الدولة أعطت المحافظة اهتمام غير عادي في الفترة السابقة من حيث إجراءات التنمية، ومن أهم تلك المشروعات محور المحمودية التنموي الذي يجلب الاستثمارات وفرص العمل للمواطنين.





وأضاف آمنة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن المحافظة تحتاج إلى تنمية كبيرة، وخلال العامين الماضيين تم تنفيذ مشروعات داخل المحافظة بـ 44.5 مليار جنيه و15 مشروع تنموي داخل المحافظة.





وتابع محافظ البحيرة، أن من ضمن هذه المشروعات التنموية مشروع محور المحمودية وهو مشروع مائي ومروري هام جدا داخل محافظة البحيرة وهذا الشريان تعرض في الفترات السابقة لتعدي بعض المواطنين ما أدي إلى انخفاض السعة المائية له.





ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة تعاون كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية ونجاحها في الوصول إلى جميع التلاميذ بكل مدن ومراكز المحافظة.









وأشار محافظ البحيرة، إلى أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضرى منذ انطلاق المبادرة في 1/11/2020 وحتى الآن بلغ 259 ألفا و671 طالبا وطالبة، حيث تم فحص 192756 من طلاب القطاع الريفي، بينما تم فحص 66915 من طلاب الحضر.









وأكد هشام آمنة، أنه حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه وسيتم متابعة الأطفال أثناء وبعد الحملة وحتى يتم شفاء الطفل تماما.









يذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة، أطلقت قافلة طبية علاجية مجانية، بقرية ١٩ لحوم التابعة لغرب النوبارية على مدار يومي ٢ /٣ ديسمبر الجارى، بهدف توفير الخدمات الطبية والصحية للقرى الأكثر احتياجًا.









كما نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، قافله طبيه علاجيه مجانية بقرية المعركة بمركز بدر خلال يومى ٣/٢ نوفمبر الماضي بهدف تقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.









وأكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ١٢٤٣ مريضا من خلال ٤ عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة (جراحة عامة، جلدية تناسلية، أمراض عيون، مسالك، أطفال، نساء وتوليد، أمراض باطنة).







