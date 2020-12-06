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توك شو

أخبار التوك شو .. أحمد موسى يرقص على الهواء بعد تتويج الأهلي بطلا لكأس مصر.. مصر للطيران للشحن الجوي: جاهزون لنقل لقاح فايزر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:28 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:

عبر الإعلامي أحمد موسى،  عن فرحته بـ فوز النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح، في نهائي الكأس، بالرقص والتصفيق على الهواء.

قال الإعلامي أحمد موسى،  تعليقا على إلقاء القبض على سيد السويركي مالك التوحيد والنور، إنه تم إلقاء القبض عليه بعد توافر أدلة تمويله لجماعة الإخوان الإرهابية.

كشف الدكتور أحمد يوسف المدير التنفيذى لمركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن أى مباحثات بين مصر وفرنسا تشمل 3 ملفات مهمة، عسكرية، اقتصادية، وثقافية.

قال الدكتور مدحت العدل كاتب وسيناريست، إنه كان تريند في الاسبوع الماضي بسبب مكالمته مع صديقه عمرة الجنايني وتعليقه علي الأخطاء الفادحة التي حدثت في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري و مبارة الزمالك وطلائع الجيش.

قال الدكتور عاطف السمان طبيب أسنان، إنه أعلن عن مكافأة 30000 جنيه لمن يدلي بمعلومات عن قاتل كلبه، موضحا أنه حتي الآن يتم التحري عن قاتل الكلب وقد اقترب من الوصول إلى القاتل ولكن هي مسألة وقت ليس أكثر.

قال عصام شيحة المحامي بالنقض، إن المادة الخاصة بـ الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية للمجتمع المصري، تنص على ان "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

قال الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق،  لن يتم اغلاق شارع الهرم كليا وإنما جزئيا عند تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق.

قال الطيار باسم جوهر رئيس مصر للطيران للشحن الجوى، إن الشركة متمرسة فى نقل اللقاحات الخاصة بالامراض، لافتا إلى أن شركة فايزر تجهز حاليا "كونتنر خاص": لنقل لقاح فايزر وستسلمه لشركات الطيران.

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن أصعب تحدي لقناة السويس كان في أزمة جائحة كورونا، وانخفاض مستوى، التجارة العالمية وانخفاض سعر البترول، وهذه التحديات كان من المفترض أن تؤثر علي إيردات قناة السويس، ولكن تم عمل بعض الحزم التحفيزية من أجل أن تمر السفن بقناة السويس، منها تخفضيات كبيرة جدا لمرور السفن.

قال  محمد أبو سعدة رئيس جاهز التنسيق الحضاري، إن  المواطنين فخورون بما يحدث من تطوير في ميدان التحرير ومنطقة "وسط البلد".
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