رئيس جهاز العبور: جمع منزلي للقمامة وإزالتها مرتين يوميا من الأحياء

قال المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، إن المدينة مقامة على مساحة 16 ألف فدان تتكون من 11 حيا سكنيا ومنطقتين صناعيتين وعدد سكانها حوالي 700 ألف نسمة.





وأضاف أحمد عمران في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن هناك منظومة نظافة في كل حي بالمدينة، ويتم طرح مناقصات وتسكين الشركات المتخصصة في هذا المجال ويتم تقييم أداء الشركات طبقا للمستخلصات التي يتم صرفها كما يتم تطبيق منظومة الجمع المنزلي للقمامة في أغلب الأحياء وشركات النظافة تقوم بتفريغ الصناديق بصفة يومية في الأحياء ذات الكثافة العالية.





وتابع أحمد عمران: "يتم وضع صناديق قمامة في ساحات انتظار واماكن الجراجات منعا لتعطيل حركة المرور".





وأشار إلى أنه يتم تفريغ صناديق القمامة مرتين في اليوم في الأحياء ذات الكثافة العالية وبعض الصناديق يكون بها مخلفات مباني ولا يتم إزالتها بالطريقة العادية ويتم إزالتها باللوادر .





وأردف عمران: "نقوم بحملات أمنية بصفة يومية بالتنسيق مع اجهزة الشرطة من أجل الحد من انتشار الباعة الجائلين ونجحنا في القضاء على ظاهرة التوكتوك، ويتم توفير أماكن مخصصة للباعة الجائلين بدلا من تواجدهم على الأرصفة".





واستطرد أحمد عمران: "تم تطوير المحور الرئيسي بالعبور وتم إنشاء نفقين للسيارات وآخرين للمشاة و3 كباري حرصا على المواطنين خاصة بعد توسعة الطريق"، مضيفا أن شركات النظافة تقوم بصيانة منظومة الإنارة في الشوارع الداخلية الصناعية لإنارة في الشوارع الداخلية".





وفي سياق متصل قام المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية و تطوير المدن، بزيارة تفقدية لمدينة العبور، يرافقه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز المدينة، و مسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.





واستهل مساعد نائب رئيس الهيئة، جولته بتفقد مشروع إنشاء نفق حماية خطوط المياه العكرة المغذية لمحطة تنقية مياه العبور المتعارضة مع الطريق الأوسطى، حيث شدد على الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة نظرًا لأهمية الطريق الأوسطى.





كما تفقد المهندس علاء عبد العزيز، مشروع عمارات السلام لأهالي المناطق غير الآمنة بما يتضمنه من أعمال إنشاء عمارات ومرافق ( طرق – مياه – ري – صرف )، و المشروعات الخدمية ( مدرسة تعليم اساسي – مدرسة تعليم ثانوي – 2 مخبز – مركز طبي – حضانة ).





من جانبه أوضح المهندس أحمد عمران، أن نسبة إنجاز مشروع إنشاء نفق حماية خطوط المياه العكرة المغذية لمحطة تنقية مياه العبور، بلغت 75 % بتكلفة مبدئية 115 مليون جنيه، بينما بلغت نسبة إنجاز مشروع عمارات السلام لأهالي المناطق غير الآمنة 65 %، بتكلفة 1.32 مليار جنيه، و نسبة إنجاز المرافق 25 %، بتكلفة 247 مليون جنيه، ونسب إنجاز مشروعات الخدمات ( مدرسة تعليم أساسي 25 % - مدرسة تعليم ثانوي 35 % - 2 مخبز 80 % - مركز طبي 8 % - حضانة 80 % ) وبتكلفة 56.42 مليون جنيه.