لاعبو فريق كرة قدم شهير يثيرون غضب الجماهير بالركوع على ركبهم.. صور





أطلق مشجعو ميلوول صيحات الاستهجان والغضب ضد اللاعبين بعد ركوعهم في تحية دعم وتقدير لحركة "حياة السود مهمة Black Lives Matter" من أجل مكافحة العنصرية والتمييز.





في حضور ألفي مشجع لمشاهدة مواجهة البطولة ضد فريق «ديربي كاونتي» داخل الملعب حيث تقع المنطقة ضمن المستوى 2 في قيود الحكومة الاحترازية ضد فيروس كورونا.





انحنى لاعبو ميلوول وديربي كاونتي على ركبتيهم قبل لحظات من انطلاق المباراة أمس السبت، مما أثار غضب المشجعين واستهزائهم، فيما أصر فريقهم على مكافحة العنصرية دون أن يأبه للاستهجان.





يواصل لاعبو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز توجيه احترامهم وتقديرهم لحركة Black Lives Matter قبل بدء كل مباراة في محاولة لزيادة الوعي بالعنصرية ومكافحة التمييز.





لكن الأمر لم يعجب مشجعي ميلوول، ففي الوقت الذي انحنى فيه اللاعبون ارتفعت صيحات الاستهجان والاستهزاء من جماهير ميلوول في المدرجات.





قبل المباراة، أصدر «جاري رويت» مدير ميلوول ولاعبيه بيانًا أصروا فيه على أنهم سيواصلون تكريم حركة Black Lives Matter.





وذلك على الرغم من ردود الفعل المحتملة من المشجعين الذين عادوا إلى الاستاد لأول مرة في نهاية هذا الأسبوع، وأكد البيان: "نحن نؤيد تماما الجهود المبذولة لتخليص الرياضة والمجتمع من كافة أشكال التمييز".





وأضاف: "من واجبنا تعزيز الرسائل الإيجابية.. فالركوع بالنسبة لنا، لا يمثل بأي حال من الأحوال أي اتفاق مع الرسائل السياسية أو الأيديولوجية.. إنما الأمر يتعلق فقط بمعالجة التمييز ومكافحة العنصرية".





وقررت بعض أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالفعل التوقف عن مبادرة الركوع بما في ذلك فريقي كوينز بارك رينجرز وكوفنتري سيتي.









وقال مدير كرة القدم في نادي كوينز بارك رينجرز QPR «ليس فرديناند» بأن كرة القدم قدمت ما لديها لدعم حركة Black Lives Matter، ولكن التأثير الآن يتضاءل، لذا فإن الاستمرار في الركوع لن يضيف أي جديد".





وأضاف مهاجم نيوكاسل، يونايتد وتوتنهام السابق: "مبادرة الركوع كانت قوية للغاية لكننا نشعر أن التأثير قد تضاءل الآن.. مثلها مثل أغنية "صفقوا للأطباء Clap For Carers" التي كانت عاطفية للغاية بالنسبة لنا جميعًا، لكنا وصلت إلى مرحلة التضاؤل وضعف تأثيرها حتى توقفت الآن".





بعد 8 أشهر من الغياب وفقا لقواعد الحظر، عاد فريق ميلوول الانجليزي وكاونتي ديربي إلى أرض الملعب في مواجهة شرسة، لكن عودتهم كانت مثيرة للجدل.