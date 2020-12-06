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رياضة

محمد عامر: لا أتفق مع موسيماني في الدفع ببدر بانون.. وطاهر إضافة للأهلي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:16 ص
صدى البلد
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محمد سمير
يرى محمد عامر، لاعب الأهلي السابق، أنه لم يكن يجب الدفع ببدر بانون في نهائي الكأس. 

وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا اتفق مع موسيماني في الدفع ببدر بانون أساسيا أمام طلائع الجيش، بدر إضافة كبيرة للأهلي لكن ما كان يجب إشراكه أساسيا".

وأكمل: "بدر بانون لديه ثقة في نفسه ويجيد الاستلام والتسليم والتغطية".

وتابع: "طاهر محمد طاهر دائم التحرك داخل الملعب وسيكون إضافة مميزة لفريق الأهلي".

وأتم: "محمد بسام من نجوم مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي الكأس".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد برج العرب.

أبرز أرقام الفريق في مسيرة التتويج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه.

لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء اليوم مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء. 

شهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذي شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات.
      
سجل خط هجوم الأهلي 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة، مسجلا في كل مبارياته بالبطولة.

هداف الفريق في الكأس وليد سليمان ووليد أزارو وجونيور أجايي برصيد هدفين، فيما نجح في تسجيل هدف واحد كل من محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد الشيخ.

استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف بواقع هدف في المباراة الواحدة، ولم يتمكن الفريق من الخروج بشباك نظيفة في كل أدوار البطولة.
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