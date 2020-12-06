أشرف عبد الباقي: كنت أتمنى أربي أولادي على إمكانياتي قبل الشهرة.. فيديو

قال الفنان أشرف عبد الباقي، إن لديه ولد من زوجته الأولي 27 عاما، وثلاث بنات من زوجته الثانية، في عمر 21 و23 و25 عاما، مشيرا إلى أن إحدى بناته تدرس فن الطبخ بعدما انتهت من دراسة العلوم الانسانية بالجامعة الامريكية.





وأضاف أشرف عبد الباقي خلال برنامج "السيرة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه لم يفرض أي مجال في التعليم علي أولاده وقال لهم أختاروا ما تريدون دراسته وتحبونه وترونه مناسبا لكم.





وتابع أشرف عبد الباقي، أنه كان يتمني أن يربي أولاده علي الامكانيات التي كانت لديه في السابق وقبل الشهرة ولكن تغير الوقت عامل كبير في تغير هذه التربية واختلاف الاجيال والاماكن أصبح شيئا ضروري في مراعاة تربية الأطفال.





وحرص أشرف عبد الباقى على أن يصلح بين احمد السقا وتامر حسنى في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الثانية والأربعين.





وطالب أشرف عبد الباقى صعود تامر حسني بحفل الافتتاح ليقدم فقرته الغنائية لكن أثناء كلمة أشرف عبد الباقى الخاصة باجتياح جائحة كورونا المستجد وتأثيرها على السينما تخيل أشرف عبد الباقى كل فنان ما يفعله في ظل توقف العمل بسبب كورونا.





وسأل أشرف خلال كلمته تامر حسنى ما الذي فعلته في هذه الفترة ليرد سريعا كنت بتخانق مع السقا على السوشيال ميديا وهي الأزمة التي نشبت بينهما بسبب افيش فيلم الفلوس.





ولكن سرعان ما طلب أشرف أن يتصالحا وبالفعل قرر تامر أن يتجه إليه ويحتضن أحمد السقا لينتهي الخلاف بينهما.





وكان أحمد السقا، كشف خلال استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة" الذى يذاع على فضائية DMC، سبب غضبه من تامر حسنى بسبب فيلمه الأخير "الفلوس"، حيث تحدث معه تامر بظهوره كضيف شرف، قائلا: "وافقت وتفاجأت بصورتى على بوستر العمل وهذا الأمر ضايقنى".



