أسماء المتوفين والمصابين في حادث التصادم بطريق أسيوط الغربي

ينشر صدى البلد أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم مينى باص بسيارة أجرة بالطريق الإقليمي "أسيوط الغربى - القاهرة" بحدود محافظة الفيوم.





المتوفون هم رجب بيومي 37سنة ، عصام على عبد التواب 39 سنة .

والمصابين ال 12 هم : عيد محمود 36 سنة ، و شعبان عبد العزيز 47سنة، وكريم عيد 32سنة ومحمود محمد 29سنة، ، ومحمد

عمر محمود، 18سنة ، ورضا حلمي 37 سنة7، وطارق إبراهيم 57 سنة، و جمال عبد الناصر36 سنة، و محمود 25 سنة، ومحمد احمد

30 سنة ، وسيد شوقى 45 سنة وأحمد على 38 سنة .

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من جانب آخر ارتفع عدد المتوفين فى حادث تصادم سيارة نقل ومينى باص بالطريق الاقليمى أسيوط القاهرة الغربى الى شخصين ، عقب وفاة أحد المصابين، متأثرا بجراحه نتيجة نزيف داخلى بالرأس ويدعى رجب بيومى ( 37 سنة ) من مركز العياط بمحافظة الجيزة، بجانب وفاة عصام عبد التواب (38 سنة ) الذى توفى عقب وقوع الحادث مباشرة .

كانت نيابة الفيوم قد قررت انتداب مهندس فنى بمرور الفيوم ، لإعداد تقرير عن حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالطريق الإقليمى القاهرة أسيوط الغربى ، والذى أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين بإصابات متفرقة نقلوا على إثرها الى مستشفى الفيوم العام للعلاج.





و تبين من التحقيقات أن الحادث وقع بين أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الاقليمى ( أسيوط الغربى القاهرة)، مما نتج عنه وفاة شخصين وإصابة

13 آخرين بإصابات متفرقة.