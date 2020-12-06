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حوادث

فتاة تفقد الوعي بسبب جرعة مخدرات.. وفيديو على فيسبوك يدعي اختطافها وتخديرها

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:52 ص
فتاة
فتاة
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مصطفى الرماح
رصدت المتابعة الأمنية ما تم نشره بإحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" ، بشأن صورة لإحدى الفتيات مصحوبة بتعليق مفاده العثور على "فتاة مخطوفة ومخدرة بجوار أحد الكبارى بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة ونقلها للمستشفى".

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبالفحص تبين وجود (فتاة تبلغ "22 سنه" ، لها معلومات جنائية - أصل إقامتها بمركز شرطة شبراخيت ، ومقيمة حاليًا بمركز شرطة الدلنجات بالبحيرة).

وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها ، وإشتباه تناولها للمواد المخدرة ، وبسؤالها قررت بسقوطها بمحل العثور عليها وشعورها بحالة إعياء شديدة أدت لإغمائها ، وذلك نتيجة تناولها جرعة زائدة من المواد المخدرة ، وأضافت أنها كانت فى طريقها "مترجلة" لمحل إقامتها الحالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب اخر ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مصطفى بوخا، صاحب فيديو التشهير بـ "سماح" واثنين من أصدقائه.

وكانت الأجهزة الأمنية فحصت الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان "سماح بنت الحاج شهاب"، والذى يظهر فيه شاب يهاجم فتاة أمام منزلها، مستخدمًا ميكروفون، مدعيًا أنها كانت خطيبته وانفصلت عنه.

وأظهر الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى الشاب رفقة عدد من أصدقائه، وهو يقود سيارته إلى منزل الفتاة، حيث قام بإحضار "ميكروفون"، وشن هجومًا عليها.

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