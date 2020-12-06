والد ضحية التحرش بالمحلة: هجيب حقها

قال نبيل عبد الحميد والد إحدى ضحايا التحرش بقرية المعتمدية بالمحلة إن الواقعة حدثت الساعة الرابعة عصرا، أثناء ذهاب ابنته إلى الدرس.





وأضاف نبيل عبد الحميد خلال مداخلة مع الإعلامي " وائل الابراشي"، خلال برنامج التاسعة علي الفضائية المصرية، أن نجلته دائما تمشى فى الشارع بكل احترام هى وزميلاتها.





وأكد أن من واجبه تجاه ابنته أن يرد لها حقها، فهى فتاه صغير لم تكمل الـ16 عاما وهذا شاب كبير وواعى ويجب أن يعاقب على فعلته، ومن ثم قمنا بالبحث عن الفيديو من كاميرات خاصة".





وأضاف ان والده سلمه إلى الشرطة، وتم استكمال إجراءات المحضر، وعرض الشاب على النيابة وأتى والدا الشاب ليعتذرا عما فعله ابنهما".





ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، فى إلقاء القبض على المتهم المتحرش بعدد من الفتيات بقرية المعتمدية مركز المحلة الكبرى، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض، مأمور مركز المحلة بتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم بالتحرش بالفتيات بقرية المعتمدية.





ورصدت كاميرات المراقبة، قيام شخص يستقل "فيسبا" بالترصد بعدد من الفتيات أثناء عودتهن من الدرس وبعد تأكده من عدم وجود أشخاص بالشارع، تحرش بإحداهن وفر هاربا.



