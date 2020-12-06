أحمد بلال يهاجم موسيماني: الدفع بـ بدر بانون أمام طلائع الجيش قرار خاطئ

هاجم أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد استبعاده لياسر إبراهيم والبدء ببدر بانون، أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.
وقال أحمد بلال، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي عمرو ربيع ياسين، علي قناة "النهار"، إن قرار موسيماني بالبدء بالمغربي ببدر بانون أساسيا علي حساب ياسر إبراهيم خاطئ.
وتابع: ياسر إبراهيم قدم مستوي مميز خلال الفترة الماضية وكان الأفضل البدء به للحفاظ علي ثبات خط دفاع الفريق.
واختتم: كان يجب علي موسيماني تأخير الدفع بالمدافع المغربي لما بعد نهائي كأس مصر.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد برج العرب.
أبرز أرقام الفريق في مسيرة التتويج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه.
لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء اليوم مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.
شهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذي شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات.
سجل خط هجوم الأهلي 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة، مسجلا في كل مبارياته بالبطولة.
هداف الفريق في الكأس وليد سليمان ووليد أزارو وجونيور أجايي برصيد هدفين، فيما نجح في تسجيل هدف واحد كل من محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد الشيخ.
استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف بواقع هدف في المباراة الواحدة، ولم يتمكن الفريق من الخروج بشباك نظيفة في كل أدوار البطولة.