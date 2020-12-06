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رياضة

أحمد بلال يهاجم موسيماني: الدفع بـ بدر بانون أمام طلائع الجيش قرار خاطئ

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:55 ص
صدى البلد
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محمد سمير
هاجم أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد استبعاده لياسر إبراهيم والبدء ببدر بانون، أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

وقال أحمد بلال، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي عمرو ربيع ياسين، علي قناة "النهار"، إن قرار موسيماني بالبدء بالمغربي ببدر بانون أساسيا علي حساب ياسر إبراهيم خاطئ.

وتابع: ياسر إبراهيم قدم مستوي مميز خلال الفترة الماضية وكان الأفضل البدء به للحفاظ علي ثبات خط دفاع الفريق.

واختتم: كان يجب علي موسيماني تأخير الدفع بالمدافع المغربي لما بعد نهائي كأس مصر.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد برج العرب.

أبرز أرقام الفريق في مسيرة التتويج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه.

لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء اليوم مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء. 

شهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذي شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات.
      
سجل خط هجوم الأهلي 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة، مسجلا في كل مبارياته بالبطولة.

هداف الفريق في الكأس وليد سليمان ووليد أزارو وجونيور أجايي برصيد هدفين، فيما نجح في تسجيل هدف واحد كل من محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد الشيخ.

استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف بواقع هدف في المباراة الواحدة، ولم يتمكن الفريق من الخروج بشباك نظيفة في كل أدوار البطولة.
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