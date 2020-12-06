سيد عبد الحفيظ: الموسم القادم سيكون عنيفا وشرسا .. فيديو

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، إن الفوز بنهائي كأس مصر أمام حرس الحدود كان نتيجة تعب وتضحيات كثيرة ومع هذه الانتصارات فإنه يوجد بعض الأخطاء يجب علاجها، مؤكدا أن الموسم القادم سيكون عنيف وشرس.





وأضاف عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الأرقام التي حققها النادي الأهلي لم يكن سهل تحقيقها، من خلال جمع أكبر عدد نقاط في تاريخ الدوري حيث وصلت الي 89 نقطة وحصلنا علي الثنائية للمرة 15 في تاريخ الاهلي وهي أرقام كبيرة علي المستوى العالمي وليس علي المستوي المصري فقط.





واوضح عبد الحفيظ ، أن هناك معركة أشد عنفا وشراسة امام الأهلي يوم 18 ديسمبر إذا تم لعب مباراة السوبر مع نهضة بركان في السوبر الأفريقي، مؤكدا ان يوم الثلاثاء القادم ستكون اول تمرين للفريق . أشدالأهليإذامباراةالأفريقي،



