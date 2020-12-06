ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سيد عبد الحفيظ: الموسم القادم سيكون عنيفا وشرسا .. فيديو

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:13 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
Advertisements
إبراهيم القادري
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، إن الفوز بنهائي كأس مصر أمام حرس الحدود كان نتيجة تعب وتضحيات كثيرة ومع هذه الانتصارات فإنه يوجد بعض الأخطاء يجب علاجها، مؤكدا أن الموسم القادم سيكون عنيف وشرس.

وأضاف عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الأرقام التي حققها النادي الأهلي لم يكن سهل تحقيقها، من خلال جمع أكبر عدد نقاط في تاريخ الدوري حيث وصلت الي 89 نقطة وحصلنا علي الثنائية للمرة 15 في  تاريخ الاهلي وهي أرقام كبيرة علي المستوى العالمي وليس علي المستوي المصري فقط.

واوضح عبد الحفيظ ، أن هناك معركة أشد عنفا وشراسة امام الأهلي يوم 18 ديسمبر إذا تم لعب مباراة السوبر مع نهضة بركان في السوبر الأفريقي، مؤكدا ان يوم الثلاثاء القادم ستكون اول تمرين للفريق.

وحقق النادى الأهلي فوزا على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى جمعت بينهما الليلة فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتقدم كهربا فى الدقيقة 64 للنادى الأهلي وتعادل ناصر منسي فى الدقيقة 92.

وسجل للنادى الأهلي كل من : على معلول وعمرو السولية وبدر بانون وأهدر أيمن اشرف ومحمد مجدى قفشة

كما أحرز لفريق طلائع الجيش إسلام محارب ومصطفى جمال وأضاع ناصر منسي وخالد سطوحي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لا أستهين بسيد البلد .. نبيل الحلفاوى يضع رؤيته لمباراة الأهلي والاتحاد في الكأس

سيد عبد الحفيظ: لم نستطع إيقاف احتفالات الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

رسميا.. الأهلي يلاقي طلائع الجيش في كأس السوبر المصري

زيزو يتسبب في إصابة مصطفى محمد عقب وداع كأس مصر بثلاثية أمام الطلائع.. شاهد

شوبير يكشف الاستاد الأقرب لاستضافة نهائي كأس مصر

الشحات يشارك في السوبر الأفريقي.. وإيقافه مباراتين في دوري الأبطال

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والصحة.. أصحاب هذا المرض الأكثر تأثرا بفيروس كورونا.. لقاء الخميسي بإطلالة تخطف الأنظار عبر إنستجرام

الرئيس السيسي يفتتح مشروعا مصريا فى فرنسا تعطل 150 عامًا..فيديو

أحمد موسى يصرخ على الهواء بسبب أفشة.. فيديو

الأهلي يحقق رقما قياسيا جديدا ويتساوى مع برشلونة وبايرن ميونيخ

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من الهاتف ؟.. الإفتاء تجيب

عمرو أديب عن فرحة جمهور الأهلي بكأس مصر: وكأنها أول مرة يحصل على بطولة.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق الريد فيلفت.. 3 وصفات متنوعة زي المحلات

تؤثر على الصحة العقلية| دراسة تطالب بتقليل فترة العزل المنزلي عن 14 يوما

الأقل والأكثر شيوعا .. دراسة تكشف أعراض فيروس كورونا