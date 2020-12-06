في طريقه للسلخانة .. تفاصيل واقعة اقتحام جمل لمستشفى أوسيم العام

شهد مستشفى أوسيم العام اليوم، واقعة غريبة، بدخول جمل لقسم الاستقبال بالمستشفى، وهو ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إحاطة عدد من الموظفين للجمل داخل المستشفى دون تمكنهم من إخراجه.





فيديو واقعة اقتحام الجمل للمستشفى آثار رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع لانتشار الفيديو على مستوى واسع، وسط سيل من التعليقات.





محافظة الجيزة من جانبها كشفت تفاصيل تلك الواقعة، وفقا لـتصريح عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم، لـ "صدى البلد"، بأن الجمل كان يقوده أحد الأهالى في طريقه للسلخانة القريبة من المستشفى، ولكنه فر من صاحبه ودخل المستشفى، وتمت السيطرة عليه وإعادته مرة أخرى.





وأضاف رئيس مدينة أوسيم، أن الجمل لم يحدث أي خسائر داخل المستشفى، ولم يتجاوز الأمر بضع دقائق وتمت السيطرة عليه وإخراجه وتسليمه لصاحبه.





ويظهر الفيديو الذي تم تداوله لواقعة دخول الجمل للمستشفى، سخرية عدد من الموظفين من اقتحام الجمل للمستشفى فيما يصوره آخرون بالهواتف المحمولة.







