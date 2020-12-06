ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

في طريقه للسلخانة .. تفاصيل واقعة اقتحام جمل لمستشفى أوسيم العام

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:08 ص
تفاصيل واقعة اقتحام
تفاصيل واقعة اقتحام جمل لمستشفى أوسيم العام
Advertisements
محمد الصاحي
شهد مستشفى أوسيم العام اليوم، واقعة غريبة، بدخول جمل لقسم الاستقبال بالمستشفى، وهو ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إحاطة عدد من الموظفين للجمل داخل المستشفى دون تمكنهم من إخراجه.

فيديو واقعة اقتحام الجمل للمستشفى آثار رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع لانتشار الفيديو على مستوى واسع، وسط سيل من التعليقات.

محافظة الجيزة من جانبها كشفت تفاصيل تلك الواقعة، وفقا لـتصريح عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم، لـ "صدى البلد"، بأن الجمل كان يقوده أحد الأهالى في طريقه للسلخانة القريبة من المستشفى، ولكنه فر من صاحبه ودخل المستشفى، وتمت السيطرة عليه وإعادته مرة أخرى.

وأضاف رئيس مدينة أوسيم، أن الجمل لم يحدث أي خسائر داخل المستشفى، ولم يتجاوز الأمر بضع دقائق وتمت السيطرة عليه وإخراجه وتسليمه لصاحبه.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله لواقعة دخول الجمل للمستشفى، سخرية عدد من الموظفين من اقتحام الجمل للمستشفى فيما يصوره آخرون بالهواتف المحمولة.


وأكد رئيس مدينة أوسيم أن الجمل اقتحم المستشفى في الساعة السادسة من صباح السبت، وكان بصحبة أحد الزوار ويعمل جزارا، وكان في طريقه لذبحه بالمجزر القريب من المستشفى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مهووس بتصوير عشيقاته أثناء مضاجعتهن.. التحريات عن عنتيل الجيزة: يمارس الجنس منذ 3 سنوات

عنتيل الجيزة.. ضبط وإحضار 4 سيدات ظهرن في فيديوهاته

فيديوجراف.. لحظة اقتحام الحرم المكي بسيارة والقبض على قائدها

جمل يقتحم استقبال مستشفى أوسيم بالجيزة

موجز السوشيال : جمل يقتحم استقبال مستشفى .. و سعد الصغير لـ رضا عبد العال: هنبدأ نقطع في  موسيماني

ترشيحاتنا

بعد سقوط صفاء الهاشم.. أحمد الجار الله يفجر مفاجأة بشأن انتخابات مجلس الأمة الكويتي

رئيس اللجنة الطبية في الأهلي: عزلنا وليد سليمان عن أسرته.. ومسحة جديدة لـ ديانج

محاولة استرداد الأرض.. الجيش السوداني يدخل مناطق تسيطر عليها ميليشيات إثيوبية

أخبار الرياضة.. الأهلي بطل الثنائية للمرة 14 في تاريخه .. كواليس تراجع الزمالك عن ضم أحمد الشيخ.. وعبد الحليم علي: التعاقد مع لاعبين مجانا

يعقوب السعدي بعد فوز المارد الأحمر بكأس مصر.. الأهلي يكتب الروائع على طريقة نجيب محفوظ

بعد أسبوع غياب.. سيدة تكتشف مخلوقا غريبا داخل مقابض سيارتها.. صور

Advertisements

مصير العنصرية السقوط .. احتفالات وزغاريد على تويتر بهزيمة صفاء الهاشم

بعد سقوط صفاء الهاشم.. أحمد الجار الله يفجر مفاجأة بشأن انتخابات مجلس الأمة الكويتي

العنصرية كارهة المصريين .. هزيمة ساحقة لـ صفاء الهاشم في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

رسميًا.. بريطانيا أول دولة تطرح لقاح فيروس كورونا من إنتاج فايزر

اغتيال مسئول كبير بـ الموساد .. هل انتقمت إيران من إسرائيل في قلب تل أبيب؟| فيديو

عروس ترتدي الفستان قبل 4 أشهر من زفافها لسبب أليم .. صور

الزمالك فاوضني ورب العرش نجاني .. كواليس تراجع ميت عقبة عن ضم أحمد الشيخ

فيه حاجة غلط.. عمر حسن يوسف يهاجم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي

سعر الذهب اليوم 6-12-2020

لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي.. منع ظهور ريهام سعيد وأسامة كمال على أي وسيلة إعلامية

بعد أسبوع غياب.. سيدة تكتشف مخلوقا غريبا داخل مقابض سيارتها.. صور

أخبار الرياضة.. الأهلي بطل الثنائية للمرة 14 في تاريخه .. كواليس تراجع الزمالك عن ضم أحمد الشيخ.. وعبد الحليم علي: التعاقد مع لاعبين مجانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسع 2500 مصل .. شاهد بناء أكبر مسجد في برمنجهام | صور

عروس ترتدي الفستان قبل 4 أشهر من زفافها لسبب أليم .. صور

مزارعون يلجأون لحيلة تمنع سائقي الشاحنات من التبول فوق العشب| صور