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رئيس معهد البحوث الفلكية: الزلازل لا تمثل خطورة على مصر.. فيديو

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:48 ص
هزة أرضية
هزة أرضية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، إن منطقة شرق البحر المتوسط وغرب تركيا وجنوب اليونان تشهد نشاط زلزالي متوسط وهو لا يمثل خطورة علي المصريين.

وأضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي، أن زلزال أمس كان قويا وهذا ما جعل سكان القاهرة والجيزة يشعرون به، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الشائعات ترددت حول حدوث الزلزال، منها ظاهرة الخسوف.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية أمس هزة أرضية على بعد 500 كم شمال دمياط.

وأوضح المعهد أن الهزة كانت بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر وبمنطقة ‏خط العرض: 36.04 شمالا ‏وخط الطول: 31.79 شرقا، وبعمق 90 كم، حيث شعر بها المواطنين في القاهرة ومدن الدلتا.‏

وأكد الدكتور جاد القاضى، أن هذا الزلزال شعر به سكان القاهرة والمحافظات الساحلية ، ولم يتم رصد أي ضحايا أو خسائر في المنازل .

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية سابقا رصد زلزال بقوة 5 درجات بمقياس ريختر، يضرب جنوبي شرقي تركيا. 

وكانت مدينة أزمير التركية قد تعرضت نهاية أكتوبر الماضي لزلزال مدمر، تسبب في وفاة أكثر من 114 شخصا، وإصابة المئات. 

وقالت السلطات التركية آنذاك، إن الزلزال أعقبه ألف و713 هزة ارتدادية، 45 منها تجاوزت قوتها 4 درجات.

وأوضحت إدارة الكوارث أن عدد المصابين جراء الزلزال، بلغ ألفًا و35 شخصًا، منهم 898 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 137 آخرون، تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وفي الـ30 من أكتوبر الماضي، وقع زلزالًا بقوة 6.6 درجة بولاية إزمير المطلة على بحر إيجة، غربي تركيا، والذي أدى لخسائر مادية وبشرية كبيرة.
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