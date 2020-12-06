حارس مرمى الطلائع: صنعت تي شيرت لإحياء ذكرى والدتي.. وقاتلنا حتى النهاية أمام الأهلي

أكد محمد بسام، حارس مرمى فريق طلائع الجيش، أن فريقه قدم مباراة قوية في نهائي كأس مصر أمام الأهلي وقاتل حتى النهاية.





وقال بسام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" كان لدينا إصرار على تحقيق اللقب وكنا قريبين من ذلك بعدما أخرجنا فرق كبيرة من البطولة كالمقاصة والزمالك".





وأضاف:" طلائع الجيش كان ندًا قويًا أمام الأهلي الذي واجه صعوبة للفوز علينا رغم النقص العددي بعد طرد أحمد علاء".





وأوضح، أن فريقه كان منظما خلال المباراة على مستوى الدفاع والهجوم، لافتًا إلى أن تأخر الطرد صب في مصلحة طلائع الجيش حتى تذهب المباراة لركلات الترجيح.





وانتقل للحديث عن ظهوره بعد المباراة يحمل قميص عليه عبارة "في الجنة يا امي ان شاء الله"، مؤكدًا أنه كان يتمنى الفوز ليرتدي هذا القميص لإحياء ذكرى وفاة والدته.



