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رياضة

المدير التنفيذي للأهلي: الثلاثية حصاد تعب ومجهود مجلس الإدارة.. فيديو

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:40 ص
صدى البلد
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محمد سمير
قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن فريق الكرة الأول بالنادي، يستحق التتويج بالثلاثية، هذا الموسم.

وأضاف محمد مرجان، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي هاني حتحوت،  ببرنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تتويج الأهلي بالثلاثية، مستحق، ونتاج صبر وتعب إدارة الأهلي طوال السنوات الماضية.

وتابع: الموسم المقبل، سيشهد صعوبات كبيرة، نظرا للتدعيمات المميزة التي قامت بها أندية الدوري الممتاز، وسيكون موسما شاقا وصعبا.

وأردف: الأهلي مؤسسة وليس أفرادا، والخطيب نجح منذ توليه قيادة الأهلي، في إرجاع الدور المؤسسي للقلعة الحمراء، والجميع على قلب رجل واحد.

وعن موعد إقامة كأس السوبر الإفريقي، قال إن البطولة ستقام في الفترة ما بين 14 إلى 18 ديسمبر، وفي القاهرة، وفقا للوائح رغم اعتراض نهضة بركان المغربي.
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