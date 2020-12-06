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محافظات

الغرفة التجارية بالفيوم تنظم حملات لإلزام التجار بالأسعار وتوفير السلع

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:09 ص
الغرفة التجارية بالفيوم
الغرفة التجارية بالفيوم تنظم فعاليات توعية و التزام التجار
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الفيوم - نبيل أبو السعود

قال مجدى طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم، إن مجلس الإدارة قرر القيام بعدد من الفعاليات، لتوعية تجار المحافظة وأصحاب الأعمال بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد .


وأضاف جاب الله أن الفعاليات تشمل توزيع ملصقات  توعية  على جميع التجار ، وأصحاب المحلات تتضمن بعض الارشادات الصحية والتثقيفية للتوعية والاجراءات الاحترازية لفيروس  كورونا .


كذلك إنشاء صفحة للتواصل الاجتماعى  مع التجار وحساب على الواتس للتواصل مع التجار .


وأكد رئيس الغرفة أنه تم مناشدة تجار المحافظة بالالتزام بالأسعار المقررة للسلع الغذائية وتوفير عرضها لجميع المواطنين، بالاضافة الى التزام أصحاب المخابز البلدية بجودة تصنيع الخبز البلدى المدعم والالتزام بجودة ووزن رغيف الخبز .


وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة أن مجلس الادارة أيضا قرر إنشاء دور رابع بمقر الغرفة  ، ليواكب أعمال الغرفة والشعب التجارية  ، خاصة فى ظل نظام الشباك الواحد للتاجر القائم بالغرفة التجارية منذ سنوات ،  لاستخراج شهادة ترخيص مزاولة التجارة التى بموجبها يتم أستخراج السجل التجارى ، خاصة فى ظل وجود سجل للخدمة المميزة  يتسلم التاجر شهادة الترخيص والسجل التجارى خلال 20 دقيقة .

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