المصريين بالخارج: نراسل البعثات الدبلوماسية لمتابعة الجولة الأخيرة للانتخابات.. فيديو

قال محمد فريد عزت المستشار الاقتصادي باتحاد عام والمصريين بالخارج، إن هناك إقبالا من المصريين علي المشاركة في الانتخابات البرلمانية عن طريق الإدلاء بأصواتهم عبر البريد .





وأضاف محمد فريد خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي: إننا نقوم بمراسلة البعثات الدبلوماسية حسب تواجدها في أي دولة، مؤكدا ان التصويت في هذه الجولة يتم علي 101 مقعد في المرحلة الاخيرة من الانتخابات والتي بدأت بالفعل في استراليا ونيوزلندا بسبب اختلاف التوقيت حتي تكون الانتخابات في الخارج يوم 5 و6 و7 من هذا الشهر.





وتابع فريد عزت: نستعد لمراقبة الانتخابات في المرحلة الثانية والاخيرة بمتابعة جميع فروع الاتحاد في جميع دول العالم".





وفي ذلك السياق أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أنه باشر أعمال التطهير والتعقيم لمقرات المبيت لمشرفي ومراقبي سباق جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية للوقاية من أخطار تفشي عدوى فيروس كورونا وتأمين حياة المواطنين بكافة المدارس . ذلكجولةالانتخاباتعدوىحياة





وأوضح وكيل التعليم أنه يباشر أعمال التطهير اليومية للمكاتب بالمبانى والمدارس، مشيرا إلى تطهير وتعقيم مقار المبيت الانتخابية بالمدارس فى جميع الادارات استعدادا لانتخابات الإعادة القادمة خلال هذا الأسبوع .





وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية من خلال المرور على مقار قوات المبيت بالادارات العشر لمعرفة والبيان على مدى جاهزيتها لاستقبال قوات المبيت .





كما شارك فى تلك الجولات كل من وكيل مديرية التربية والتعليم صبرى الدسوقى وجميع مديرى عموم المديرية ومدير ادارة المتابعة ومدير ادارة الامن بالمديرية ومديرى عموم الادارات التعليمية .



