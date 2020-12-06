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ديني

أسامة الأزهري ناعيا طه حبيشي: قضى عمره في خدمة العلم

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:10 ص
أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
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محمود ضاحي
نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، الدكتور طه الدسوقي حبيشي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، والذي انتقل اليوم إلى رحمة الله تعالى.

وقال الأزهري في بيان له: العالم الجليل قضى عمره في خدمة العلم، فتخرجت على يده أجيال، وترك من تأليفه عشرات الكتب والمؤلفات، مع دروسه الحافلة المعمورة في رحاب الجامع الأزهر الشريف، وفي أروقة علمية متعددة.

وأضاف: جمعتني بالراحل الكريم مودة عميقة، ودروس ومحاضرات كثيرة تحدثنا فيها سويا، وأصر قبل سنوات طوال على دعوتي إلى منزله العامر في دمياط لحضور عقد زفاف ابنه الكريم، وأكرمنا في رحابه كرما احتميا، وأهداني مؤلفاته كاملة، وقبل نحو شهر اتصل طالبا كتاب (جمهرة أعلام الأزهر الشريف) فتشرفت بالمسارعة بإرساله إليه، مما يفيد أنه ظل إلى آخر لحظات عمره قارئا ومتفقدا للجديد في ميدان العلم، ثم فجعنا اليوم نبأ فقده، فاعتصر القلب خبر رحيله.

واختتم أسامة الأزهري بيانه: اللهم إنه قد نزل بساحة كرمك وجودك، مفتقرا إلى رحمتك، مقدما بين يديه علما نافعا كثيرا، وتلامذة بررة يدعون له، اللهم ارفع في الجنة درجته، وأسكنه مع السابقين اعلى فراديس الجنان، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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