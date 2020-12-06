طاهر محمد طاهر: أعرف أنني ذهبت إلى ناد ينافس على بطولة كل أسبوع

تحدث طاهر محمد طاهر مهاجم الأهلي عن الإصابة التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر، والتي حسمها الفريق بركلات الترجيح.
وقال طاهر عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "أنا بخير الحمد لله تعرضت لجرح كبير".
وعن التتويج بالكأس، قال: "كنت أعرف أنني تعاقدت مع ناد ينافس على بطولة كل أسبوع".
وواصل "هذا هو النادي الأهلي الذي يحارب على كل بطولة".
وعن وجود أكثر من منافس على مركزه، قال: "شيء جيد أن تمتلك أكثر من بديل في الهجوم".
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد برج العرب.
أبرز أرقام الفريق في مسيرة التتويج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه.
لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء اليوم مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.
شهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذي شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات.
سجل خط هجوم الأهلي 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة، مسجلا في كل مبارياته بالبطولة.
هداف الفريق في الكأس وليد سليمان ووليد أزارو وجونيور أجايي برصيد هدفين، فيما نجح في تسجيل هدف واحد كل من محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد الشيخ.
استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف بواقع هدف في المباراة الواحدة، ولم يتمكن الفريق من الخروج بشباك نظيفة في كل أدوار البطولة.