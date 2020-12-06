العبور إلى الموت .. شاب ينقذ مئات الأرواح يوميا على طريق القاهرة السويس

إهمال وتهاون بعض الناس أو ربما حاجاتهم الملحة للعبور، جعلت طريق القاهرة السويس رحلة محفوفة بخطر الموت في كل لحظة، فعلي الرغم من تطويرة إلا أنه أصبح يحصد أرواح العاملين العابرين للجانب الآخر منه، خاصة في ظل وجود سيارات النقل الثقيل التي تنقل المواد الخام والمنتجات والمواد البترولية والبتروكيماوية من وإلى المصانع المتواجدة بين القاهرة والسويس، مما ضاعف خطورة الحوادث واستحالة ملائمته للعبور.





التقت عدسة صدى البلد بأهل الخير القائمين على فكرة سيارة العبور المجانية، وروى المهندس علاء الدين حلمي المتحدث باسم جمعية الخدمات والتنمية لأهالي مدينتي طبيعة الفكرة قائلا : الفكرة بدأت بعد دهس فتاة تدعي مروة أثناء عبورها للجانب الآخر من طريق القاهرة السويس ولقت مصرعها في الحال، حيث إنها كانت تعمل في أحد المحال التجارية بمدينتي، وكانت بحاجة للعبور للجانب الآخر لركوب أتوبيس والتوجه إلى بيتها بعد أول يوم عمل.

وأضاف: الجمعية قائمة علي خدمة مدينتي والعمل الخيري المجاني بدون أي مقابل، وفكرنا في سيارة تعمل بالمجان لمساعدة العاملين والعاملات في العبور للجانب الآخر من الطريق لحمايتهم من طريق الموت، وبالفعل بدأنا في تنفيذ الفكرة ولاقت دعما كبيرا مما شجع سكان مدينتي وغيرهم علي التكفل بثمن إيجار السيارة يوميا.





أما عن سبب اختيار المكان فتقف السيارة من أمام مدخل مديني٢ وهي البوابة المخصصة للعاملين والعاملات، حيث يخرج العاملون من البوابة للتوجه للجانب الآخر من الطريق لاستقلال الأتوبيس المتجهه للقاهرة والرجوع إلى منزلهم، فتقف السيارة في انتظارهم من الساعة السابعة والنصف حتى التاسعة والنصف صباحا، أما في الفترة المسائية تقف من الثالثة عصرا حتى السادسة مساء.





وتابع : من أكبر المشكلات التي واجهتنا هي عدم تجاوب وتعاون فئة الشباب لركوب العربية والعبور للجانب الآخر، واختيارهم للعبور بالجري والمجازفة بحياتهم بدلا من انتظارهم للسيارة الذي قد يستغرق 5 إلى 10 دقائق بحد أقصى غير مستوعبين خطورة وكارثة عبور هذا الطريق، أما السيدات فأغلبهن يستجيب بركوب السيارة و التوجه للجانب الآخر بكل سعادة وإعجاب بالفكرة .





وفي هذا السياق قال عماد عبد الرحمن صاحب الفكرة والمسؤول عن إحدى جروبات مدينتي: لو اعتمدنا علي السيارة المجانية سيكون حل مؤقت و مرهق في ظل عدم توافر متطوعين بشكل كافي للعمل يوميا ، لذلك نطالب بأنشاء كبري مشاة لمساعد العاملين و العاملات علي عبور الطريق بطريقة آمنة ، إما أن يكون هناك حل عن طريق ادارة الحركة في مدينتي عن طريق التعاقد مع باص يختص بنقل المواطنين بشكل يليق بالمنظر الجمالي لمدينتي ، وحتي لا ينزعج جيران سكان مدينتي من شكل السيارة المجانية ، ونستطيع الحفاظ علي ارواح المواطنين فحياتهم تهمنا.