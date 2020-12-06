تويتر يكتسي باللون الأحمر.. جماهير الأهلي تحتفل بكأس مصر بـ#أبطال_الثلاثية

تصدر هاشتاج #ابطال_الثلاثيه موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب فوز النادي الاهلي بكأس مصر.





دشن جماهير النادي الاهلي الهاشتاج احتفالا منهم بفوز النادي الاهلي بثلاثية الدوري المصري الممتاز و بطولة دوري ابطال افريقيا وكأس مصر لموسم 2019-2020.









وجاءت ردود افعال جماهير المارد الاحمر:





أبطال الثلاثية عدوا حدود العالمية





بطولة ورا بطولة.. حلمك ملهوش نهاية





في الدنيا راهن علي الاسد تلقي الرهان كسبان





تلاتة تلاتة بس يا بيبو علمه الرقص





مش معقول كدا كل اسبوع بطولة اكثر إثارة من اللي قبلها





ولا فى غيره يفرحني





ابطال الجمهورية فوز بثلاثية وان شاءالله تبق خمسية





انت حاجة عظمة ونادى عظمة وفريقى الاعظم فى القارة، انت الوحيد اللى بتقدر تفرح الواحد وانت اللى هتفضل دايما سبب ان الواحد مبسوط، فخورة ان اتولدت لقيت عيلتى اهلاوية فخورة انك انت النادى اللى بشجعه، دايما سبب فى فرحتى كدا، وعقبال كاس السوبر الافريقي والسوبر المصرى





وقريبًا ابطال الرباعيه ثم ابطال الخماسيه





لكل شيء نهايه.... وملكها واحد













وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بخالص التهنئة إلى النادي الأهلي وفريقه الكروي بمناسبة فوزه ببطولة كأس مصر لموسم 19-2020.





كما تقدم بخالص التقدير لنادي طلائع الجيش وفريقه الكروي على آدائه الرائع في المباراة النهائية للبطولة.



