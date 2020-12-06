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رياضة

مبابي بعد إنجاز المئوية: لم أتوقع تسجيل 3 أهداف بقميص باريس سان جيرمان

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:28 ص
صدى البلد
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محمد سمير
عبر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن سعادته بتسجيله 100 هدف مع فريقه بعد الفوز على مونبيلييه 3-1 أمس السبت في الجولة 13 من الدوري الفرنسي.

وقال مبابي عبر قناة كانال بلس: "كنت أرغب في الوصول للمئوية منذ مباريات قليلة مضت، عندما وقعت مع بي إس جي لم أتوقع أن أسجل 3 أهداف مع الفريق".

وأضاف: "إنجاز المئوية أحد أهدافي التي حددتها على المدى البعيد، ولكن أود توجيه الشكر لزملائي في الفريق وإدارة النادي التي منحتني الثقة لثلاث سنوات سواء في الفترات الجيدة أو السلبية، شكرا لكل من يعمل في هذا النادي".

وعن تطلعه لتسجيل 200 هدف بالقميص الباريسي، رد كيليان: "لم أتوقع بالفعل تسجيل 100 هدف، لذا الوصول لـ200 هدف لا يزال بعيدا، عند انضمامي للنادي كنت أرغب في تطوير أدائي قدر الإمكان، وهذا التحسن لن يأتي في غضون عام، لقد دعمني النادي وجماهيره كثيرا، دعم الجماهير أمر رائع".

وواصل: "يمكنني تحسين المعدل التهديفي، وألعب أحيانا في مركز يساعدني أيضا على صناعة الأهداف، بإمكاني تقديم الأفضل مع مرور الوقت".

واستطرد كيليان مبابي: "بإمكاني أيضا التحسن على المستوى البدني بعد التعافي من الإصابة العضلية التي كنت أعاني منها أثناء المعسكر الأخير لمنتخب فرنسا، وجدت تعاونا مثمرا بين إدارة باريس ومسؤولي الاتحاد الفرنسي لذا تمكنت من المشاركة في المباراة الأخيرة مع المنتخب".

وأتم مبابي تصريحاته "أشعر بتحسن حالتي، ومع تسلسل المشاركة في المباريات سأعود إلى 100% من أدائي"
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