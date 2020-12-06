بحضور وزيرة الصحة .. تخريج الدفعة الأولى لبرامج كلية طب هارفارد اليوم

تشهد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية طب هارفارد الأمريكية على الأبحاث الإكلينيكية وإعداد المُدربين.





يأتى ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الطبي المهني المستمر وفي إطار البروتوكول الموقع بين مصر ممثلة في وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية لأول مرة في تاريخ مصر.