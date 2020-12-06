مزارعون يلجأون لحيلة تمنع سائقي الشاحنات من التبول فوق العشب| صور





وأقام القرويون مرحاضًا على جانب الطريق ودعوا الناس لاستخدامه، حيث يشكو السكان المحليون في ـمقاطعة كنت، منذ أكثر من عامين من سلوك سائقي الشاحنات الثقيلة الذين يزورون مستودع أمازون القريب منهم.





يقول السكان إن السائقين يوقفون سياراتهم على حواف العشب بجانب الطرق المزدحمة ويتغوطون بجوار سياراتهم، تاركين القاذورات للقرويين لتنظيفها.





قال أحد السكان ويدعى كيم هازلوود لصحيفة مترو: "في بعض الأحيان تكون هناك شاحنات في كل مكان، وبعد رحيلها تجد ما لا يسرك أبدا، لقد سئم الجميع من الوضع الذي لم يتحسن".





وأكد أن أمازون فتح مرافق للسائقين لوقوف السيارات واستخدام الحمامات، لكن نظرًا لأنهم كانوا يدفعون رسومًا، اختار العمال ركن مقطوراتهم على الطريق وقضاء حاجتهم.





وأضاف: هذه الأفعال دفعت السكان للتوقف عن الذهاب للتنزه حيث من الشائع العثور على البراز وورق التواليت على الأرض، ملوثًا العشب الأخضر في كل مكان.









قال زميله القروي جيل هانا إن السائقين يتسببون في مشكلات أخرى أيضًا، منها إيقاف سياراتهم عبر ممرات المشاة، لذلك على السكان السير في الطرق السريعة وسط السيارات.





ولجأ القرويون لوضع مراحيض على جوانب الطريق في لفتة منهم من أجل إيصال رسالة للسائقين بضرورة التوقف عن فعلتهم.





فمنذ تفضي فيروس كورونا المستجد حاول السكان الخروج في الهواء الطلق للترفيه عن أنفسهم لكن الأمور كانت سيئة في كل مكان.

فكر القرويون في بريطانيا في طريقة لمنع سائقي الشاحنات من التغوط على جانب الطريق فوق العشب، وتوصلوا إلى أغرب حل على الإطلاق.