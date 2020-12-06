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منوعات

عروس ترتدي الفستان قبل 4 أشهر من زفافها لسبب أليم .. صور

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 06:32 ص
عروس
عروس
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عزة عاطف
أثارت عروس ضجة مواقع التواصل عندما ارتدت فستان زفافها قبل الموعد المحدد بأسابيع، من أجل أن تسعد جدتها المريضة برؤيتها كعروس قبل وفاتها.

التقط مصور اللحظة المؤثرة التي رأت فيها الجدة المريضة حفيدتها كعروس عندما فاجأتها بزيارة وهي تعلم أنها لن تعيش حتى تراها مع عريسها في حفل الزفاف.

ارتدت العروس «بيثاني بويكين» 25 عامًا فستان زفافها لتراها جدتها البالغة من العمر 87 عامًا، بمجرد أن أخبرها الأطباء أن الجدة تحتضر ولن تعيش لرؤية يوم زفافها في نوفمبر.

جدة لبيثاني، كانت دائمًا تأمل أن ترى حفيدتها بفستان الزفاف وتكن إلى جانبها في يومها الكبير، لكن أيام الجدة المعدودة في الحياة، ما دفع العروس للاستعانة بمساعدة صديقتها المصورة تايلور ديل لالتقاط تلك اللحظة المؤثرة.

تظهر الصور اللحظة التي فتحت فيها الجدة عينيها على فراش الموت بالمستشفى لترى حفيدتها مرتدية فستان الزفاف، فانهمرت دموعها.

تحكي العروس: "دخلت أمي غرفة جدتي أولًا وقالت: بيثاني هنا لرؤيتك.. فدخلت عليها بفستان الزفاف وقلت: ما رأيك يا عزيزتي؟".

فتحت عينيها وانهمرت دموعها وكان رد فعلها هو الواضح في الصورة، فكانت كلماتها الأولى "أوه، إنها جميلة! " واستمرت في ترديدها مرارًا وتكرارًا.

تقول بيثاني إن جدتها كانت حريصة على رؤية كل التفاصيل على الفستان، ورغم أنها لم تكن كسابق عهدها، إلا أنها عرفت من أنا وماذا أفعل". 

كانت بيثاني تتمسك بالأمل في أنه على الرغم من أن جدتها لن تتمكن من حضور حفل زفافها، فإنها ستكون إلى جانبها دائمًا.

عانت الجدة من سكتة دماغية مفاجأة في يوليو الماضي، وأكد الأطباء أنها لن تعيش لفترة أطول، وقد يتعين عليهم نقلها إلى دار رعاية لتقضي فيها لحظاتها الاخيرة".

لذا قررت بيثاني التقاط ارتداء فستان زفافها والتقاط الصور مع جدتها لتراها قبل وفاتها، فالتقطت فستانها مبكرًا من الخياطة، وطلبت من أخت زوجها عمل شعرها ومكياجها، ونظمت جلسة التصوير.

وبالفعل ما هي إلا 8 أيام بعد التقاط الصور ورحلت جدة بيثاني عن الحياة، لتغلق عينيها على صورة حفيدتها العزيزة كعروس جميلة في فستان الزفاف.
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