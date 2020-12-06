بتكلفة 31 مليون جنيه.. الانتهاء من تركيب وحدة توليد كهرباء متنقلة بالفرافرة

قال يوسف مرزوق، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد ، إنه جرى الانتهاء من تركيب وحدة توليد كهرباء قدرة 5 ميجاوات، لتدعيم محطة كهرباء الفرافرة بتكلفة 31 مليون جنيه.





وذلك فى إطار التنسيق بين المحافظة وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، حيث تم إنشاء القواعد الخرسانية وتركيب الوحدة وتشغيلها.





وأضاف مرزوق أن هذه المحطة سوف تقضى على مشكلات تكرار انقطاع الكهرباء وعدم انتظامها في مدينة الفرافرة، حيث إن ضعف التيار الكهربائي بسبب انخفاض الجهد وتشغيل عدة مناطق بمحولات الديزل، خاصة فى القرى للقضاء على تلك المشكلات بصورة نهائية.





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وكانت شركة كهرباء مصر الوسطى قامت بإسناد أعمال نقل محطة التوليد المتنقلة إلى شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية "هايدليكو"، التابعة للدولة، بمبلغ 5 ملايين جنيه، حيث تم تفكيك ونقل المحطة من مدينة الداخلة، والتى تم ربطها بالشبكة القومية الموحدة بمصدرين مختلفين من الخطوط ونقلها إلى منطقة الفرافرة التى ما زالت غير مرتبطة بالشبكة القومية.





من جانب آخر كانت قد اختتمت محافظة الوادى الجديد، أعمال الملتقى الثقافي السادس لشباب المحافظات الحدودية ، الذى استضافته الوادى الجديد على مدارأسبوع برعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومحافظ الوادي الجديد محمد الزملوط وبرعاية أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة.





وقال محسن حسب مدير عام الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد إن الملتقى شارك فيه 120 شاب وفتاة من محافظات ومدن «مطروح وبورسعيد والقاهرة وشمال وجنووب سيناء وأسوان والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين وسيوه»، وأن الملتقى كان فرصة عظيمة لتوفير الاحتكاك بين شباب المحافظات، وتعريفهم وصقل مهاراتهم في مجال الحرف اليدوية.







