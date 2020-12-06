مصاب بنزيف داخلي.. مواطن يطالب بتوفير سرير رعاية لصديقه

أرسل القاري عمرو البحيري شكوى لخدمة بين الناس متضررا من عدم توافر سرير رعاية لأحد المرضى ويدعى إسلام عبد النبي أحمد.





وقال عمرو البحيري في شكواه: "صديقي تعرض لحادث علي الطريق الدائري مما تسبب في حدوث نزيف داخلي له ويحتاج إلى سرير رعاية مركزة وتم نقله إلي مستشفي البنك الأهلي.





وأوضح عمرو البحيري أنه تم إبلاغهم من قبل المستشفى بعدم تواجد سرير رعاية ويجب نقل الحالة إلى أقرب مستشفى بها رعاية مركزة.





وطالب القارئ المسؤولين بتوفير سرير رعاية طبية للمريض لأنه مصاب بنزيف داخلي ويمكن أن يتوفاه الله في حالة عدم توافر سرير رعاية مركزة في أسرع وقت.





للتواصل مع مرافق الحالة الاتصال علي رقم 01154000003





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