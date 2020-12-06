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بين الناس

مصاب بنزيف داخلي.. مواطن يطالب بتوفير سرير رعاية لصديقه

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:04 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القاري عمرو البحيري شكوى لخدمة بين الناس متضررا من عدم توافر سرير رعاية لأحد المرضى ويدعى إسلام عبد النبي أحمد.

وقال عمرو البحيري في شكواه: "صديقي تعرض لحادث علي الطريق الدائري مما تسبب في حدوث نزيف داخلي له ويحتاج إلى سرير رعاية مركزة وتم نقله إلي مستشفي البنك الأهلي.

وأوضح عمرو البحيري أنه تم إبلاغهم من قبل المستشفى بعدم تواجد سرير رعاية ويجب نقل الحالة إلى أقرب مستشفى بها رعاية مركزة.

وطالب القارئ المسؤولين بتوفير سرير رعاية طبية للمريض لأنه مصاب بنزيف داخلي ويمكن أن يتوفاه الله في حالة عدم توافر سرير رعاية مركزة في أسرع وقت.

للتواصل مع مرافق الحالة الاتصال علي رقم  01154000003

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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