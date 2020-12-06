يسع 2500 مصل .. شاهد بناء أكبر مسجد في برمنجهام | صور





تشمل الطوابق العلوية أيضًا قاعة مؤتمرات، قاعات عرض، مكتبة وحديقة على السطح، حيث سيصبح المسجد معلمًا تاريخيًا بارزًا في بريطانيا وفقا للخطة.





وسيتم المضي قدمًا في المشروع، الذي من المقرر أن يشمل أيضًا مركزًا مجتمعيًا، مدرسة، شققًا سكنية ووحدات تجارية عند تقاطع طريق Highgate Road وطريق Stratford Road في Sparkbrook.





لكن نتيجة لعدد من المخاوف فقد تم تأجيل الطلب من قبل لجنة التخطيط للحصول على مزيد من المعلومات حول بناء المسحد، مع وجود علامات استفهام حول النقل وطبيعة المدرسة التي سيتم تضمينها في الخطط.





ومع ذلك فقد تم تمرير الطلب الآن، مع قيام مقدم الطلب بتخفيف مخاوف المستشارين حول النقل والمعلومات المقدمة حول مدرسة الفتيات المخطط لها على أرض الموقع.





وقد أشار التقرير السابق إلى أن جميع المصلين في المنطقة سيتوقفون فجأة عن الذهاب إلى المساجد الأخرى ويذهبون إلى المسجد الجديد مما قد يخلق مشكلة مرورية، وازدحام شديد.





يقول كلر رو روبنسون عضو المجلس: "إنهم يتحدثون عن 500 تلميذ في المدرسة، وأعلى تقدير هو أن 44٪ منهم سيأتون بسيارات خاصة، قد يكون هناك مشاركة في السيارات، لكننا نتطلع إلى حوالي 200 رحلة سيارة إضافية في وقت الذروة."





وأثيرت مخاوف أخرى خلال الاجتماع بشأن النقل، حيث قال عضو مجلس العمل: "ما زلت قلقًا بشأن مستوى التشاور، أستطيع أن أرى أنه تم إخطار 75 عقارًا رسميًا، ولكن منذ قدمت بعض التعليقات وطرحت بعض الأسئلة في اجتماعنا السابق حول هذا الموضوع، اتصل بي أشخاص وأرسلت هذه التعليقات إلى مسؤول التخطيط".

تخطط برمنجهام لبناء أكبر مسجد في المنطقة على مستوى عالي من الدقة، ليسع 2500 مصلي، حيث يمكن استخدامه في ذروة صلاة الجمعة بساحة قاعة الصلاة مزدوجة الارتفاع التي تصل إلى 640 مترًا مربعًا.