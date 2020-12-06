لاعب مصر في الخماسي الحديث: تحقيق ميدالية بـ أولمبياد طوكيو ليس صعبا

أكد أحمد الجندي لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث أن التأهل لأولمبياد طوكيو ليس بالأمر السهل، لكن الطريق جيد ولا يوجد به العديد من الصعوبات.





وأضاف الجندي لـ "صدى البلد" أن التأهل يتطلب بعض الجهد والتعب وهدفي في طوكيو هو التتويج بميدالية أولمبية ورفع علم مصر عاليا في هذا المحفل الدولي العالمي .





وأوضح الجندي أن تحقيق ميدالية اولمبية في طوكيو ليس صعبا بالجهد والتدريب والتأسيس السليم، فإذا نجحت في المنافسة ضمن العشرة الأوائل بالسلاح وأن أوفق في منافسات الفروسية فسأضمن ميدالية في طوكيو.

وأشار الجندي إلى أن ذهبية أولمبياد الشباب في الأرجنتين هي الانجاز الأفضل، مؤكدا أنه يمتن لهذه اللحظة كثيرا لأنها جاءت بعد تعب متواصل 4 سنوات وكان يحلم بتحقيقه من 2014.