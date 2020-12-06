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رياضة

مدرب ناشئات السلة: مواجهة مالي فرصة لرد الاعتبار

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:34 ص
صدى البلد
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محمد سمير
عبر مصطفى هدهود، مدرب منتخب مصر لناشئات كرة السلة عن سعادته بفوز فريقه على السنغال في بطولة إفريقيا المقامة في مصر، مؤكدا أن اللاعبات امتلكن العزيمة والإصرار وقدمن مباراة كبيرة.

وقال هدهود في تصريحات صحفية: “قمنا بدراسة منتخب السنغال بشكل جيد، وشرحنا نقاط الضعف ومفاتيح القوة للاعبات صباح اليوم، وغاب عنا التوفيق في بداية المباراة، وعدنا مع الوقت ونجحنا في تحقيق الفوز”.

وأضاف: “نستعد بقوة للمباراة القادمة أمام مالي، فنعتبرها فرصة لنا للرد على الخسارة التي تعرضن لها، بالرغم من قوة المنتخب المالي المعروفة”.

وتابع: “واجهنا في المباراة الماضية أمام مالي ظروفا صعبة للغاية، منها غياب المدير الفني شريف عزمي عن الفريق بين شوطي المباراة بسبب الاشتباه في إصابته بفيروس “كورونا”، وكذلك إحدى اللاعبات فريدة تامر، كما أن الفريق لم يعلم بإنه سيخوض المباراة إلا قبل اللقاء بيوم واحد، وتم الاستقرار على العناصر المشاركة فجر اليوم وهو ما تسبب في بعض الارتباك، وغياب التوفيق عن اللاعبات”.

وفاز منتخب مصر على نظيره السنغالي بنتيجة 54 – 48، أمس السبت في ثالث أيام بطولة الأمم الأفريقية تحت 18 عاما، التي تستضيفها مصر حتى التاسع من الشهر الجاري.

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفى هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار، وتترأس البعثة رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر  المستضيفة ، على مستوى الناشئين ، وفيما يخص منتخب الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

ويتولى إدارة البطولة محمد فتحي وخالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

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