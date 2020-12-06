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تعليم

الخشت يشيد بتقرير صدى البلد عن تاريخ جامعة القاهرة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:13 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
أشاد الدكتور محمد عثمان الخشت بتقرير صدى البلد تناول تاريخ جامعة القاهرة ورئيسها.

وأشاد بالتقرير الذى نال اعجابه معلقا على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:" الف شكر".

الدكتور محمد عثمان الخشت الرئيس الـ 25 لجامعة القاهرة، حصل على درجة الليسانس من قسم الفلسفة باداب القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1986 ، ثم حصل على الماجستير فى المذاهب الحديثة والمعاصرة بتقدير ممتاز عام 1990 ، كما حصل على درجة الدكتوراة فى فلسفة الاديان بمرتبة الشرف من جامعة القاهرة .

اجتهد " الخشت " كثيرا حتى اصبح معيدا بكلية الاداب جامعة القاهرة ثم اصبح مدرس مساعد ثم مدرسا بالكلية بعد حصوله على درجة الدكتوراه ولم يكتفى بهذا فكان لدية الكتير من الطموح، فقام بعمل دراسات متعددة حتى اصبح استاذا مساعدا ثم وصل الى درجة استاذا عام 2008. 

لم يتوقف طموح الدكتور محمد عثمان الخشت ، بعد ان اصبح استاذا بكلية الاداب ولكن ظل يجتهد حتى وصل الى منصب رئيس جامعة القاهرة فى اغسطس عام 2017 .

تولى " الخشت " عدد من المناصب الهامة اهما نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب ، قام بتطوير كبير فى تلك المنصب حيث حصلت الأمانة العامة للجامعة التي تشمل مجموعة الإدارات الرئيسية التابعة للجامعة وكذلك مركز جامعة القاهرة لضمان الجودة والاعتماد، على شهادة الأيزو و اصبحت جامعة القاهرة فى تلك الوقت أول جامعة مصرية تحصل على هذه الشهادة في منطقة الشرق الأوسط  . 

كما تولى منصب المستشار الثقافى لدى المملكة العربية السعودية ، وحقق انجازات كبيرة حين رأس أكبر بعثة تعليمية مصرية بالخارج والتي فاقت 250 ألف طالب ،  منها إعداد مشروع برتوكول تعاون تعليمي وبحثي وتربوي مشترك  بين مصر والسعودية  وعمل على زيادة عدد المدارس التي تدرس المنهج المصري . 

وكان له نصيب فى الحصول جائزة العام من السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية عام 2014 ، و جائزة النشر العلمى الدولى من جامعة القاهرة عام 2013  ، كما حصل على جائزة زكى نجيب محمود عام 1993 .
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