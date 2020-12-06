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رياضة

أخبار الرياضة.. الأهلي بطل الثنائية للمرة 14 في تاريخه .. كواليس تراجع الزمالك عن ضم أحمد الشيخ.. وعبد الحليم علي: التعاقد مع لاعبين مجانا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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محمد سمير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأخيرة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعربية والعالمية.

أسدلت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك الستار على قصة التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق، بإعلان رفض وجوده داخل القلعة البيضاء رغم توقيعه سابقا. 


نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الثنائية المحلية «الدوري والكأس» للمرة رقم 14 في تاريخه، بعد حصده لقب الكأس السبت، على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.


أعرب العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على حساب طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.


أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، ضرورة تجديد الدوافع لدى لاعبي فريقه في الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من البطولات.


أكد عبد الحليم علي مدير الكرة في نادي الزمالك، أن لجنة الكرة في القلعة البيضاء ستعمل على ضم لاعبين في صفقات انتقال حر خلال الفترة المقبلة.

عبر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن سعادته بتسجيله 100 هدف مع فريقه بعد الفوز على مونبيلييه 3-1 أمس السبت في الجولة 13 من الدوري الفرنسي.
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