ماركة عالمية.. سعر فستان نسرين طافش في مهرجان القاهرة السينمائي

حمل فستان نسرين طافش في اليوم الثالث من المهرجان توقيع دار الأزياء العالمية BALMAIN، وبلغ سعره 2695 دولارا.

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وانتعلت نسرين طافش حذاءً أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأسود مع كلاتش صغير بنفس اللون، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارت البسيطة والأنيقة.

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش مسلسل «الوجه الآخر»، ويعرض حاليا عبر قنوات «cbc»، بطولة ماجد المصري ومادلين طبر وندا موسى وأحمد سعيد عبد الغني ومحمد على رزق ورانيا شاهين وحنان سليمان وأيمن عزب ودنيا المصري، ومن تأليف ماجد المصري ومعالجة وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.









وكانت آخر مشاركات نسرين طافش في السينما بفيلم" نادى الرجال السرى"، مع عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، وماجد الكدواني، وغادة عادل، وبيومى فؤاد، وإخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.









وشاركت نسرين في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.









نسرين يوسف طافش ولدت في مدينة حلب في سورية ونشأت بها، ودرست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وتتلمذت على أيدي أبرز النجوم على الساحة العربية ومنهم جمال سليمان وفايز قزق وغسان مسعود.









بدأت مسيرتها الفنية في أول مشاركٍة لها بدورٍ صغيرٍ عام 2002 في مسلسل "هولاكو" من إخراج المخرج باسل الخطيب، إلّا أنّ انطلاقتها الحقيقية في مسيرتها الفنية كانت من خلال المسلسل السوري "صبايا" في عام 2009.









ترشحت إلى عدة جوائز منها جائزة أفضل ممثلة عربية في جوائز الموريكس دور عن دورها في مسلسل "جلسات نسائية".



