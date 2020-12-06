استعدادا لجولة الإعادة .. تعقيم لجان انتخابات مجلس النواب بشمال سيناء

لانتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب 2020م والتي ستبدأ يومي 7 و8 ديسمبر الجاري.



وأشار رئيس مركز ومدينة الحسنة إلى أنه تم التأكيد على أهمية تجهيز اللجان الاننخابية بكافة الوسائل والإمكانيات لراحة المقيمين والمشرفين على العملية الإنتخابية، تنفيذا لتعليمات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه المحافظ .



ووجه رئيس مركز ومدينة الحسنة، برفع درجة الإستعداد والتأكيد على الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الإنتخابية لانتخابات



ولفت اللواء أسامه أحمد محمد عفس ، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إلى أنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازيه والوقائية اللازمه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشار العدوي ، وذلك بتطهير وتعقيم مبني رئاسة مجلس ومدينة الحسنه ضمن خطة التطهير والتعقيم لجميع المنشآت الحكومية،حيث تم تطهير وتعقيم المبني بالكامل وجميع الإدارات الداخلية التابعه له وذلك حرصًا على صحة وسلامة جميع العاملين بديوان المجلس ٠



وأكد رئيس مدينة الحسنة أنه تم التاكيد على توفير مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية .. إلى جانب توفير كراسى متحركة أمام اللجان لذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى ، وانشاء مظلات للوقاية من أشعة الشمس أمام اللجان ، ونشر سيارات الإسعاف أمام المقرات ولجان الانتخابات .



هذا الي جانب الحفاظ على التباعد الاجتماعى والتنبيه بارتداء الناخبين للكمامات خلال دخول اللجان ، وكذا توفير ممرضين للكشف على الناخبين عن طريق الكواشف الحرارية وتطهير وتعقيم اللجان الانتخابية،كما تم تشكيل غرفة عمليات فرعية فى ديوان عام المجلس لمتابعة عملية سير الانتخابات وتلقى الإخطارات ورصد عملية الإقبال على التصويت ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة الأوضاع وتلقى أى شكوى والعمل على حلها فورا . ووجه رئيس مركز ومدينة الحسنة، برفع درجة الإستعداد والتأكيد على الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الإنتخابية لانتخابات مجلس النواب،والتأكيد كذلك علي ضرورة التشديد كذلك علي إرتداء الكمامات ، والحفاظ علي التباعد الإجتماعي ضمن خطة الدوله الشامله للحد من إنتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد ٠ولفت اللواء أسامه أحمد محمد عفس ، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إلى أنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازيه والوقائية اللازمه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشار العدوي ، وذلك بتطهير وتعقيم مبني رئاسة مجلس ومدينة الحسنه ضمن خطة التطهير والتعقيم لجميع المنشآت الحكومية،حيث تم تطهير وتعقيم المبني بالكامل وجميع الإدارات الداخلية التابعه له وذلك حرصًا على صحة وسلامة جميع العاملين بديوان المجلس ٠وأكد رئيس مدينة الحسنة أنه تم التاكيد على توفير مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية .. إلى جانب توفير كراسى متحركة أمام اللجان لذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى ، وانشاء مظلات للوقاية من أشعة الشمس أمام اللجان ، ونشر سيارات الإسعاف أمام المقرات ولجان الانتخابات .هذا الي جانب الحفاظ على التباعد الاجتماعى والتنبيه بارتداء الناخبين للكمامات خلال دخول اللجان ، وكذا توفير ممرضين للكشف على الناخبين عن طريق الكواشف الحرارية وتطهير وتعقيم اللجان الانتخابية،كما تم تشكيل غرفة عمليات فرعية فى ديوان عام المجلس لمتابعة عملية سير الانتخابات وتلقى الإخطارات ورصد عملية الإقبال على التصويت ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة الأوضاع وتلقى أى شكوى والعمل على حلها فورا .



يذكر أن محافظة شمال سيناء تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، و56 لجنة فرعية ، ويبلغ عدد الناخبين 271 ألفا و851 ناخب وصاحبة علي مستوي داءرتي العريش والشيخ زويد ورفح ، وكءلك داءرة وبءر العبد ورمانه والحسنة ونخل



