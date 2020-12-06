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محافظات

تركيب عدادات كهرباء لـ 25 وحدة سكنية بمدينة الحسنة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:37 ص
تركيب عدادات
تركيب عدادات
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احمد صالح
قال اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إن المهندس خالد عيد رئيس قطاع الكهرباء بمحافظة شمال سيناء كلف المهندس رئيس شبكة الكهرباء بالحسنة، بالتيسير علي المواطنين الفائزين بـ (٢٥) وحدة سكنية بالقرية الجديدة من أجل تخفيف العبء علي المواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم والعمل علي تلبية مصالحهم.

حيث تحملت شركة الكهرباء قيمة الرسوم الخاصة، كما تم تركيب العدادات الكهربائية وربطها علي شبكة كهرباء الحسنة، بدلا من الدفع علي شبكة الكهرباء بالعريش وذلك لتيسير وتسهيل الإجراءات علي المواطنين الحاصلين علي الوحدات السكنية الجديدة.

وأهاب رئيس المدينة بأصحاب الـ(٢٥) وحدة سكنية بالتوجه اليوم الأحد إلي مقر هندسة الكهرباء بالحسنة لدفع رسوم العدادات الكهربائية وذلك في تمام الساعة ١٢ ظهرا، وذلك حتي يتثني تركيب العدادات واستلام الوحدات السكنية.

كما انتهت هندسة الكهرباء بمدينة الحسنة من إصلاح عطل الكهرباء بالمدينة، وكذلك إصلاح وصيانة محول تجمع إصرام، كما تم إصلاح وصيانة محول قرية وادي العمرو، علاوة علي الانتهاء من إصلاح وصيانة (١٤) عامود كهرباء بقرية المغفرة.

وفي نفس السياق.. قرر المجلس التنفيذي لمركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، دعم قريتي وادي العمرو والبرث بوسط سيناء بمحولات كهربائية جديدة، لتوفير الإنارة الحفاظ علي السكان المحليين في المنطقة، حيث تم تركيب 60 عامود كهرباء ومحولين كهرباء قدرة كل واحد منهما 200كيلو فولت وتوصيل خطوط كهرباء جهد متوسط لعدد من قري مركز الحسنة.


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