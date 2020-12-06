تركيب عدادات كهرباء لـ 25 وحدة سكنية بمدينة الحسنة

وفي نفس السياق.. قرر المجلس التنفيذي لمركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، دعم قريتي وادي العمرو والبرث بوسط سيناء بمحولات كهربائية جديدة، لتوفير الإنارة الحفاظ علي السكان المحليين في المنطقة، حيث تم تركيب 60 عامود كهرباء ومحولين كهرباء قدرة كل واحد منهما 200كيلو فولت وتوصيل خطوط كهرباء جهد متوسط لعدد من قري مركز الحسنة.اقرأ أيضا: