لميس سلامة: السياحة المصرية بدأت تنهض رغم جائحة كورونا

قالت الإعلامية لميس سلامة إنه بفضل جهود الدولة ووزارة السياحة والآثار استطاعت أن السياحة المصرية أن تنهض مرة أخرى و"العجلة بدأت تدور"، بالرغم من أزمة فيروس كورونا التي ضربت العالم.





وأضافت لميس سلامة خلال برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، على قناة "صدى البلد": "من رحم المعاناة يولد الأمل.. من الأشياء الجديرة بالذكر أيضا والمبهجة أكبر اكتشاف شهده العالم في منطقة سقارة".





وتابعت أن من أكثر الأشياء بهجة زيارة أول وفد لمنطقة الأهرامات بعد الإغلاق الطويل لها بسبب جائحة كورونا، وهو وفد إسباني الجنسية، وكان في استقبالهم الدكتور زاهي حواس.





والتقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهى حواس، وفدًا إسبانيا رفيع المستوى لأول مرة بعد جائحة كورونا، من بينهم مثقفون وأساتذة فى الجامعات وشخصيات عامة أمام تمثال أبو الهول.

وقال "حواس" إن تمثال أبو الهول، يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثانى، مشيرا إلى أن تلك الادعاءات التي تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأى صلة، وليس لها أى دليل علمى على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها أى ممرات.

وتحدث "حواس" عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي تقوم بها وزارة الآثار وعن حفائره بوادى القرود بالوادى الغربى، وأضاف أنه سيعلن عن الكشف الأثري بسقارة في يناير 2021.