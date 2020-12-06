ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لتحسين مركزه.. أرسنال يسعى للفوز على توتنهام في الدوري الإنجليزي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:48 ص
ارسنال
ارسنال
Advertisements
عبدالله هشام
يحل فريق أرسنال ضيفا ثقيلا على منافسه توتنهام هوتسبير اليوم، السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب السبيرز ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدورى الممتاز الإنجليزي "بريميرليج". 

ويسعى فريق أرسنال بقيادة أريتيا المدير الفني لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول الترتيب بعد الخسارة الجولة الماضية أمام وولفرهامبتون. 

ويدخل أرسنال المباراة بطموحات مرتفعة بعد الفوز في الأسبوع الماضي أمام فريق رابيد فيينا النمساوي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في بطولة الدورى الأوروبي. 

على جانب آخر يحاول فريق توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو تحقيق الفوز بعد التعادل في الجولة الماضية أمام تشيلسي وفقدان نقطتين مهمتين في مشوار البطولة.

ومن المتوقع أن يشارك المحترف المصري محمد النني في التشكيل الأساسي لفريق أرسنال. 

وفي بطولة الدورى الأوروبي سقط فريق توتنهام في فخ التعادل أمام فريق لاسك لينز النمساوي بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلهم.

ويحتل فريق توتنهام المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، فيما جاء فريق أرسنال في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

توتنهام في مهمة سهلة أمام لاسك النمساوي بـ الدوري الأوروبي اليوم

الدوري الأوروبي.. أرسنال النني في مهمة سهلة أمام دوندالك الإيرلندي

الدوري الأوروبي.. أرسنال يستضيف رابيد فيينا.. وميلان يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام سيلتك

آرسنال ضد رابيد أبرزها.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

جاريث بيل يقود هجوم توتنهام أمام لاسك لينز في الدوري الأوروبي

تعادل مثير بين توتنهام ولاسك لينز النمساوي في الدوري الأوروبي

ترشيحاتنا

لأول مرة .. أشرف عبد الباقي يكشف عن عدد زيجاته وحياته الأسرية

عيار 18 يسجل 685 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 6-12-2020

لميس سلامة: السياحة المصرية بدأت تنهض رغم جائحة كورونا

أخبار التوك شو .. أشرف عبد الباقي يكشف مفاجأة عن أول حب في حياته.. 30 ألف جنيه لمن يعرف قاتل هذا الكلب

الزمالك فاوضني ورب العرش نجاني .. كواليس تراجع ميت عقبة عن ضم أحمد الشيخ

أهم الأخبار.. البحوث الفلكية: لا داعي للخوف من الزلازل.. عمر حسن يوسف يهاجم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي.. وتفاصيل اقتحام جمل لمستشفى أوسيم العام

Advertisements

الزمالك فاوضني ورب العرش نجاني .. كواليس تراجع ميت عقبة عن ضم أحمد الشيخ

أخبار الرياضة.. الأهلي بطل الثنائية للمرة 14 في تاريخه .. كواليس تراجع الزمالك عن ضم أحمد الشيخ.. وعبد الحليم علي: التعاقد مع لاعبين مجانا

رضا عبد العال يفتح النار على موسيماني: بيتوه في الماتش.. وتتويجه مع الأهلي بالبطولات حظ.. فيديو

موسيماني: نرغب في زرع دوافع جمعة وأبو تريكة لدى لاعبي الأهلي

مبابي بعد إنجاز المئوية: لم أتوقع تسجيل 3 أهداف بقميص باريس سان جيرمان

عبد الحليم علي: سنتعاقد مع اللاعبين مجانا لتجنب إرهاق خزينة الزمالك

رئيس اللجنة الطبية في الأهلي: عزلنا وليد سليمان عن أسرته.. ومسحة جديدة لـ ديانج

تويتر يكتسي باللون الأحمر.. جماهير الأهلي تحتفل بكأس مصر بـ#أبطال_الثلاثية

فرج عامر: المفاوضات مع علي غزال انتهت بسهولة.. ولم نساوم الزمالك

لتحسين مركزه.. أرسنال يسعى للفوز على توتنهام في الدوري الإنجليزي

طاهر محمد طاهر يحتفل بأول بطولة له مع الأهلي

ليفربول في مهمة صعبة أمام وولفرهامبتون لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركة عالمية.. سعر فستان نسرين طافش في مهرجان القاهرة السينمائي

بملابس عصرية .. ليلي أحمد زاهر تتألق في أحدث جلسة تصوير

يسع 2500 مصل .. شاهد بناء أكبر مسجد في برمنجهام | صور