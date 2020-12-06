محدش قدك .. إعلامية أهلاوية تهنئ الفريق بكل حماس على الهواء

هنأت الإعلامية لميس سلامة، فريق النادي الأهلي وجمهوره للفوز بمباراة الأمس في نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش، معقبة: "محدش قده"، لافتة إلى أن الأهلي قام بثلاثية عظيمة جدا هذا العام وهو بحصوله على كاس أفريقيا وكأس مصر والدوري.





"محدش قدهم في الفرحة، والفرحة حلوة مفيش كلام"، متابعة خلال حوارها في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاهلي قام بعمل ماتش بالامس غير عادي وكان الاداء فوق المستوى، مشيرة الي ان لكل مجتهد نصيب وان كل تعب ليه فرحته في الآخر.





وأضاف الإعلامي محمد جاد، أن شعار اللاعبين وجمهور الأهلي، هو "دوري وافريقيا وكاس الاهلي ده مين قده يا ناس"، وان هذه المرة الـ 37 للنادي الاهلي لحصوله على كأس مصر، معقبا: "على ان المباراة كانت اكثر من رائعة وكانت الند بالند" ولم يستسلملا كلا الفريقين وانه حسم الفوز بعد ضربات الترجيح، منوها: "المباراة كانت مقفولة وفرص الفوز مكنتش كبيرة".





وهنأ النادي الاهلي موجها لهم رسالة بأنه يستمروا بنفس الاداء للحصول على السوبرين المصري والافريقي، يمنح مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى مبلغ مليون و500 ألف جنيه للنادى الأهلى عقب تتويجه بطلا لكأس مصر، وأكد وليد العطار المدير التنفيذى باتحاد الكرة أن الفائز بالمركز الأول لكأس مصر يحصل على مليون و500 ألف جنيه بينما لا يحصل صاحب المركز الثانى على أى مكافآت مالية.





وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش في نهائي البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلي بطل كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.