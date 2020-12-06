بعد الفوز بكأس مصر.. محمد جاد يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز للتتويج ببطولتي السوبر

هنّأ الاعلامي محمد جاد، النادي الأهلي وجماهيره، بمناسبة التتويج ببطولة كأس مصر،مطالبا لاعبي القلعة الحمراء بالتركيز والاستمرار بنفس الأداء للحصول على بطولتي السوبر المصري والإفريقي،لافتا إلى أن الأهلي فاز ببطولة كأس مصر للمرة 37 في تاريخه.





وقال جاد، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد" : "إن مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش كانت أكثر من رائعة واتمست بالندية بين الفريقين" ولم يستسلم كلا الفريقين، وأنه تم حسم اللقب بعد اللجوء لركلات الترجيح،م ضيفا: "المباراة كانت مقفولة وفرص الفوز مكنتش كبيرة".





وتابع: "محدش قد لاعبي الأهلي في الفرحة، والفرحة حلوة مفيش كلام"، والأهلي قدم مباراة رائعة أمس وكان الأداء فوق المستوى، ولكن لكل مجتهد نصيب وان كل تعب له فرحته في نهاية الأمر".



وهنأت بدورها الإعلامية لميس سلامة، فريق النادي الأهلي وجمهوره بالفوز ببطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، مضيفة: "محدش قده"، لافتة إلى أن الأهلي فاز بثلاثية عظيمة هذا العام بحصوله على كأس أفريقيا وكأس مصر والدوري.





ويمنح مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى مبلغ مليون و500 ألف جنيه للنادى الأهلى عقب تتويجه بطلا لكأس مصر، وأكد وليد العطار المدير التنفيذى باتحاد الكرة أن الفائز بالمركز الأول لكأس مصر يحصل على مليون و500 ألف جنيه بينما لا يحصل صاحب المركز الثانى على أى مكافآت مالية.





وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش في نهائي البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلي بطل كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.



