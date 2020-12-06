3 رجيمات مجربة.. لتخسيس البطن وفقدان الوزن فى وقت قصير جدا

الرجيم الثالث



بعد ساعة ..

3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى

الغداء ..

3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراء



أو



ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة

أرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى



سناك بعد 4 ساعات ..

كوب من القرفة

قبل العشاء



2كوب ماء



العشاء ..

ثمرة فاكهة + كوب زبادى



ثمرة فاكهة



الأسبوع الثانى



بعد ساعة ..

3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى

الغداء ..

3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراء



أو

2 قطعة من فيليه سمك مشويأو 2 شريحة لحم مشوى أو دفيليه مشوى+ 3 ملاعق أرز + سلطة

أرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى



سناك بعد 4 ساعات ..

كوب من القرفة

قبل العشاء



2كوب ماء



العشاء ..

ثمرة فاكهة + كوب زبادى



الأسبوع الثالث





الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا:





بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام









طبق شوفان بلبن خالي الدسم

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..طبق شوفان بلبن خالي الدسم





الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا







2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة



أو



طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز

أو



ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة







سناك بعد الغذاء ساعتين







ثمرة فاكهة







العشاء .. قبل النوم بساعتين