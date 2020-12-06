3 رجيمات مجربة.. لتخسيس البطن وفقدان الوزن فى وقت قصير جدا

رجيمات سريعة من مطبخك يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن ونسف الكرش وتحويل جسمك لمكينة لحرق دهون البطن العنيدة والأرداف.. إليك 3 رجيمات سريعة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.. اختارى منها ما يناسبك لتخسيس البطن.
الرجيم الأول
كوب شاى بلبن خالى الدسم + فول بالليمون + 1 توست سن
الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..
3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
اختاري من الآتى .. طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة
أو أرز بسمتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
2 قطعه جبن قريش حجم 50 جم + توست سن
أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة
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الرجيم الثانى
الإفطار 6 صباحا
كوب شاى بلبن خالى الدسم + فول بالليمون + 1 توست سن
أو
قطعة جبن قريش +1 توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة أو طبق شوفان
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
2 قطعة من اللحم المشوى + 3ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 أصابع كفته مشوية + طبق سلطة + شوربة شوفان
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
كوب خل التفاح والعسل
العشاء .. قبل النوم بساعة
بيصة مسلوقة + توست سن
الرجيم الثالث
الأسبوع الأول
الإفطار ..
3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى
بعد ساعة ..
ثمرة فاكهة
الغداء ..
3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراء
أو
ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة
أرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى
سناك بعد 4 ساعات ..
كوب من القرفة
قبل العشاء
2كوب ماء
العشاء ..
ثمرة فاكهة + كوب زبادى
ثمرة فاكهة
الأسبوع الثانى
الإفطار ..
3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى
بعد ساعة ..
ثمرة فاكهة
الغداء ..
3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراء
أو
2 قطعة من فيليه سمك مشويأو 2 شريحة لحم مشوى أو دفيليه مشوى+ 3 ملاعق أرز + سلطة
أرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى
سناك بعد 4 ساعات ..
كوب من القرفة
قبل العشاء
2كوب ماء
العشاء ..
ثمرة فاكهة + كوب زبادى
الأسبوع الثالث
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا:
بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
طبق شوفان بلبن خالي الدسم
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا
2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعتين