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مرأة

3 رجيمات مجربة.. لتخسيس البطن وفقدان الوزن فى وقت قصير جدا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
رجيمات سريعة من مطبخك يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن ونسف الكرش وتحويل جسمك لمكينة لحرق دهون البطن العنيدة والأرداف.. إليك 3 رجيمات سريعة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.. اختارى منها ما يناسبك لتخسيس البطن. 



الرجيم الأول

الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..

3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

اختاري من الآتى .. طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة
أو  أرز بسمتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى

سناك بعد الغذاء  ساعتين

ثمرة فاكهة


العشاء .. قبل النوم بساعتين

2 قطعه جبن قريش حجم 50 جم + توست سن

أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة



الإفطار 6 صباحا

كوب شاى بلبن خالى الدسم + فول بالليمون + 1 توست سن

أو
قطعة جبن قريش +1 توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة أو طبق شوفان

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

2 قطعة من  اللحم المشوى  + 3ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 أصابع كفته مشوية  + طبق سلطة + شوربة شوفان

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 
كوب خل التفاح والعسل

العشاء .. قبل النوم بساعة 

بيصة مسلوقة  + توست سن


الرجيم الثالث

الأسبوع الأول
الإفطار ..


3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى

بعد ساعة ..

ثمرة فاكهة

الغداء ..
3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراء
أو
ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة

أرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى

سناك بعد 4 ساعات ..

كوب من القرفة

قبل العشاء

2كوب ماء

العشاء ..

ثمرة فاكهة + كوب زبادى
ثمرة فاكهة

الأسبوع الثانى

الإفطار ..


3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى

بعد ساعة ..

ثمرة فاكهة

الغداء ..
3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراء
أو

2 قطعة من فيليه سمك مشويأو 2 شريحة لحم مشوى أو دفيليه مشوى+ 3 ملاعق أرز + سلطة


أرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى

سناك بعد 4 ساعات ..

كوب من القرفة

قبل العشاء

2كوب ماء

العشاء ..

ثمرة فاكهة + كوب زبادى

الأسبوع الثالث



الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا: 

بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

طبق شوفان بلبن خالي الدسم

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا

2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة

سناك بعد الغذاء  ساعتين

ثمرة فاكهة


العشاء .. قبل النوم بساعتين
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