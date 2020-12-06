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محافظات

100 مليون صحة تواصل عملها بمدارس الأقصر.. صور

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:18 ص
مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة بمدارس الأقصر
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شمس يونس
قام الدكتور محمد السيد مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر بتفقد فعاليات حملة 100 مليون صحة بمدرستى الأقصر الإعدادية الجديدة بنات ومدرسة الأقصر الأعدادية بنات، وذلك بمرافقة هشام عبدالستار محمود مدير عام الخدمات والشئون التنفيذية، والدكتور محمد عبدالوهاب مدير فرع هيئة التأمين الصحى بالأقصر، والدكتور احمد خضري نائب الفرع حملة 100 مليون صحة، وذلك وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة سير أعمال الحملة بالمدارس على مستوى المحافظة.

وقد أشار السيد إلى أن الحملة بدأت من أول ديسمبر الجارى فى جميع مدارس المرحلة الإعدادية بالمديرية بإجمالى (259) مدرسة لتلاميذ الصف الأول الإعدادي، وأنه قد تم التجهيز للحملة بإعداد قاعدة بيانات لكل مدرسة وأيام حضور الطلاب وأرسلت لغرفة العمليات بالوزارة.
  
وفى سياق متصل تابع الدكتور محمد السيد مدير المديرية التصفيات المؤهلة لبطولة الجمهورية للألعاب الفردية والجماعية.

حيث أقيمت اليوم تصفيات بطولة السباحة بنادى طلائع النصر للمراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية للبنات.

وقد أشار إلى أن الفائزين بعد تحقيق الأرقام التأهيلية سيشاركون فى المنافسات ببطولة الجمهورية المقامة بالقاهرة.

يأتى ذلك طبقا للبرنامج الزمنى الخاص بالألعاب الفردية والجماعية الوارد من الإدارة العامة للانشطة الطلابية.
100 مليون صحة تواصل عملها بمدارس الأقصر.. صور
100 مليون صحة تواصل عملها بمدارس الأقصر.. صور
100 مليون صحة تواصل عملها بمدارس الأقصر.. صور
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