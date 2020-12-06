بـ30 مدربا ومدربة.. مصر تشارك بدورة تدريبية إقليمية في رياضة تزلج اختراق الضاحية

تنطلق أعمال الدورة التدريبية الإقليمية فى رياضة تزلج اختراق الضاحية، والتى ترعاها الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى وبتنظيم إماراتى، على مدار 3 أيام خلال الفترة من 7 وحتى 10 ديسمبر الجاري على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية ZOOM بمشاركة 7 دول عربية هي مصر، الأردن، تونس، المغرب، عمان، لبنان، بالإضافة إلى الإمارات، الدولة المنظمة.









وتأتي إقامة هذه الدورات التدريبية على المنصة الافتراضية بسبب جائحة كورونا التى أوقفت جميع الأنشطة الرياضية فى العالم، غير أن الأولمبياد الخاص الدولى واصل دوراته التدريبية، خاصة أنه مقبل على حدثين كبيرين الأول الالعاب العالمية الشتوية بكازان الروسية 2022 والألعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023.









وصرح الدكتور عماد محيي الدين، مدير عام الرياضة والتدريب، بأن وجود الخبير العالمى الهولندي اد بترسون، ساهم في الإقبال الشديد على المشاركة فى تلك الدورة التدريبية، والتى تعد ثانى دورة تدريبية فى الرياضات الشتوية بعد دورة الفلوربول التى أقامتها الرئاسة الإقليمية العام الماضى، وسوف يتم استكمال باقى الدورات التدريبية فى باقى الرياضات الشتوية بهدف إدخالها لمختلف برامج المنطقة.









وتشارك مصر فى هذه الدورة بـ30 مدربا ومدربة هم محمد حسن صالح سليمان، وعائشة صالح حسين محمد، وعادل حسين منصور، وسندس محمد محمود محمد، ومروة صبري إبراهيم دكروري، وعلاء فؤاد أحمد عيسى، ونبيل عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، وعبد اللطيف عبد الرحيم محمد، ومحمود السيد البدوي عبد المقصود جودة، وآلاء أشرف محمد فهمي عبد الرحمن، وطه خضر طه محمد، ورجب فتحي أحمد غريب، ومحمد محمود بيومي حسنين، ومحمد جلال محمد، ومحمد سيد أحمد سلام، ومنة الله تيسير السيد إبراهيم.







