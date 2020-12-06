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محافظات

بعد وفاة استشاري جراحة بـ كورونا.. نقيب أطباء كفر الشيخ يوجه رسالة مهمة للمحافظ

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:33 ص
الدكتور عمرو أبو
الدكتور عمرو أبو سمرة نقيب الأطباء بكفر الشيخ
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محمود زيدان
نعت نقابة أطباء كفر الشيخ بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور مجدي موافي، استشاري الجراحة بمستشفي العبور للتأمين الصحي، والذي وافته المنية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

من جانبه، وجه الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، رسالة إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها بصفتي نقيبًا لأطباء كفر الشيخ أناشدكم التدخل اليوم قبل غدًا لإنقاذ أهالينا في محافظة كفر الشيخ من هذا العبث القاتل".

وتابع، الفيروس الغامض تحول إلى وحش كاسر، يهاجم بضراوة لابد من إصدار قرار باختيار 4 مستشفيات علي مستوي المحافظة كبداية؛ لتكون مستشفيات عزل فقط، وهى بلطيم المركزي، وسيدي غازي ، وقلين، واختيار الرابعة في غرب محافظة كفر الشيخ.. هذه المستشفيات تستقبل حالات الكورونا فقط .".

واستطرد قائلًا "على ألا تستقبل  باقي مستشفيات المحافظة حالات الكورونا وتكتفي باستقبال الحوادث علي مستوي المحافظة  بعد قراركم بإلغاء كل قوائم العمليات الباردة وإغلاق العيادات الخارجية إغلاقًا تامًا ...وذلك لتوفير أطباء وصيادلة وتمريض لانتدابهم لمستشفيات العزل...وتجهيز تلك المستشفيات بكل الأجهزة والمستلزمات ..وتوفير وسائل الحماية لمقدمي الخدمة ..وتوفير معيشة تليق بهم في مستشفيات العزل..

وقال نقيب أطباء كفر الشيخ: الأمر جد خطير وعلينا التحرك قبل فوات الآوان ...إن مايحدث الآن من إنشاء أقسام للعزل في كل المستشفيات هو قرار خاطئ وكارثي ...المستشفيات التي كانت ملاذا آمنا لكل عليل ...ويطلب فيها العلاج والشفاء ..هي نفسها أصبحت مكانا خطرًا غير آمن لا على المرضي ولا علي مقدمي الخدمة، وعلي المسئولين تدارك هذا القرار  القاتل .

وأوضح أبو سمرة، قائلًا، إن الأطباء وبقية الاطقم المعاونة لم ولن يتهاونوا أو يتقاعسوا في سبيل الدفاع عن مرضاهم ضد هذا المجهول الغامض فنحن جنود هذة المعركة  ...وعلي المسئولين حمايتهم  وحماية أهاليهم بل وحماية المحافظة كلها.

وتابع، إن الأزمات وإدارتها لها رجالتها ...وكلما كان القرار صائبا ...قلت المخاطر في الأزمات .. التحرك اليوم قبل غدًا ...الفيروس الفتاك شديد التحور والخطورة ...الشهيد قام بإجراء لستة عمليات جراحية يوم الثلاثاء الماضي وتشرفت انا بتخديرها ..وتدهورت حالتة فجأة دون سابق إنذار ...

وقال أخيرًا: لانملك  جميعًا إلا الابتهال لله عز وجل ..وندعو أن يرحم موتانا ويشفي مرضانا ويحمينا ويحمي أهالينا من كل بلاء ووباء .. وأن يوفق مسئولينا لاتخاذ الصائب من القرارات...اللهم قد بلغت ...اللهم فاشهد".

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