"البلاد" السعودية: المملكة تعمل دائماً على دعم خطوات مجلس التعاون التي تعزز وحدة الهدف

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية، أن المملكة تعمل دائمًا على دعم خطوات مجلس التعاون في رسم السياسات والاستراتيجيات الفاعلة ووضع وتطبيق الأنظمة واللوائح التي تعزز وحدة الهدف والمصير وتقود إلى التنمية الشاملة وتبادل المنافع إلى جانب المشاركة المتميزة في أنشطته وفعالياته.





وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "سياسة راشدة" - أن الدائرة الخليجية تمثل أهمية بالغة في سياسة المملكة، وتتسم روابطها المتجذرة مع شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي بالعمق والوضوح والعمل على كل ما من شأنه تقوية الروابط التاريخية والدفع بالعلاقات إلى مجالات أرحب لمصلحة شعوبها، وذلك لما لها من مكانة إقليمية ودولية وقيادة حكيمة تسعى على الدوام لتعزيز التعاون المشترك والتصدي للتحديات وتحقيق أهداف مجلس التعاون والدفاع عن أمن وسلامة المنطقة وقضاياها في كافة المحافل الدولية.





وأشارت إلى أن السعودية ستظل بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، على الوعد لخدمة شعوب هذه المنظومة الحيوية وتعزيز روابط الأخوة والدفاع عن مصالحها والنأي بها عن الصراعات وكل ما يهدد أمنها واستقرارها وازدهارها، حيث تستهدف هذه الجهود تعزيز وحدة الصف الخليجي، مواجهة التحديات الإقليمية وقطع الطريق على أعداء دول المجلس، والعمل على دعم مسيرة التعاون المشترك والمحافظة على المكتسبات الكبيرة لمسيرة المجلس.



