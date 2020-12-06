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اقتصاد

افتتاح أكبر وحدة إسعاف على مستوى المدن الجديدة في بدر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:15 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم  افتتاح أكبر وحدة اسعاف على مستوى المدن الجديدة، بحضور مدير التشغيل بهيئة الإسعاف، ووفد من مسئولى هيئة  الإسعاف المصرية، وبحضور رئيس مجلس الأمناء، ومديرى الإدارات التنفيذية والأمن بالجهاز.


وقال رئيس الجهاز، إن مساحة المبنى تبلغ 1190 مترا مربعا، ويتكون المشروع من "غرفة إسعاف أولية، غرفة جراحة، غرفة ملاحظة، غرفة تعقيم، غرفة للتجبيس، صيدلية، إقامة للأطباء، إقامة للتمريض، استقبال، استراحات للسائقين والمسعفين، مكاتب إدارة، مسطحات خضراء، (8) حمامات، مغسلة، مخزن مهمات وأجهزة، ساحات إنتظار خارجية، جراجات تسع (4) سيارات إسعاف".
 

وأضاف المهنددس عمار مندور، أن وحدة الإسعاف التي تم افتتاحها تعد أكبر وحدة إسعاف على مستوى المدن الجديدة بتكلفة تبلغ أكثر من 3 ملايين جنيه، وتقع على طريق الروبيكى فى منتصف المدينة، وستخدم جميع أحياء المدينة بالكامل، وتكون داعما رئيسيا فى مجالها للمدن الجديدة بشرق القاهرة "بدر، الشروق، القاهرة الجديدة، هليوبوليس الجديدة، العاصمة الإدارية، مدينة الجلود"، كما تم بناؤها بأحدث التصميمات المعمارية، طبقًا للمواصفات القياسية لوزارة الصحة وهيئة الإسعاف المصرية.​
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