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محافظات

بيطري الشرقية: ضبط 530 عبوة دواء بيطري مخالف في حملة تفتيشية بكفر صقر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:29 ص
حملات التفتيش على
حملات التفتيش على الصيدليات
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.

 

وأضاف المحافظ أنه قامت مديرية الطب البيطري بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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وأكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية ( إدارة الخدمات ) بالاشتراك مع شرطة البيئة و المسطحات المائية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالشرقية بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز  كفر صقر  لضبط الأدوية والعيادات المخالفة .

 

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية الي انه أسفرت الحملة عن  تحرير 4 محاضر مخالفة لعدد 4 مراكز لبيع الأدوية البيطرية وضـبط 530 عبوة ل(44صنف ) دواء بيطري مخالف ( منتهي الصلاحية  – مجهول المصدر - محظور إستخدامها بيطريا )   وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا .

 

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالشرقية

 

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم  والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جهته أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت خلال شهر نوفمبر الماضي بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 4 آلاف و208 رأس ماشية، وإجراء التلقيح الإصطناعي لـ 607  رأس، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المحلية وذلك بالتهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية والعمل علي تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المحلية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

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