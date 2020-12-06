ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجدي عبدالغني: 140 بطولة رقم يدل على قيمة النادي الأهلي العظيم

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
هنّأ مجدي عبدالغني، عضو اتحاد الكرة النادي الأهلي وجماهيره عقب الفوز أمس بكأس مصر .

وغرّد مجدي عبد الغني عبر حسابه الشخصي تويتر: أكبر من مجرد كلمة "مبروك 140 بطولة رقم يدل على قيمة النادي الأهلي العظيم". 

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على استاد برج العرب.

ونستعرض في السطور التالية أبرز أرقام الفريق في مسيرة التتويج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه.

لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء أمس مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء. 

وشهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذي شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات.
      
وسجّل خط هجوم الأهلي 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة، مسجلا في كل مبارياته بالبطولة.

هداف الفريق في الكأس وليد سليمان ووليد أزارو وجونيور أجايي برصيد هدفين، فيما نجح في تسجيل هدف واحد كل من محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد الشيخ.

استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف بواقع هدف في المباراة الواحدة، ولم يتمكن الفريق من الخروج بشباك نظيفة في كل أدوار البطولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

العامري فاروق: إدارة الأهلي على قلب رجل واحد.. ونحترم الزمالك

رضا عبد العال: بدر بانون نجح في أول اختبار له مع الأهلي .. فيديو

اللجنة الأولمبية تهنئ الأهلي وتشيد بأداء طلائع الجيش

أحمد بلال يهاجم موسيماني: الدفع بـ بدر بانون أمام طلائع الجيش قرار خاطئ

علي لطفي: ساعدت الشناوي في التصدي لـ ركلات الترجيح أمام الجيش

موسيماني: نرغب في زرع دوافع جمعة وأبو تريكة لدى لاعبي الأهلي

ترشيحاتنا

أدعية تحصين النفس والبيت من كل شر

لعرض مشاكل البحر المتوسط.. السيسي يقوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية.. اليوم

فيه حاجة غلط.. عمر حسن يوسف يهاجم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي

يلعب في الوقت الضائع.. ماذا طلب ترامب من حاكم جورجيا.. وما السر وراءه؟

ليس ليفربول .. كلوب يكشف عن المرشح الأول للتتويج بـ الدوري الإنجليزي

لاعبو فريق كرة قدم شهير يثيرون غضب الجماهير بالركوع على ركبهم.. صور

Advertisements

صفقة الأبيض الأخيرة .. خطوة واحدة تفصل انتقال عبدالعاطى دجلة إلى الزمالك

الزمالك فاوضني ورب العرش نجاني .. كواليس تراجع ميت عقبة عن ضم أحمد الشيخ

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدوري الجديد اليوم

بعد شائعة تأجيله.. الأهلي يستفسر من الكاف عن موعد السوبر الأفريقي

ليس ليفربول .. كلوب يكشف عن المرشح الأول للتتويج بـ الدوري الإنجليزي

إيهاب جلال يحبط مخطط رحيل نجوم المقاصة في الميركاتو

خصم 10% من عقود اللاعبين.. شوبير يكشف تفاصيل قرارات نارية لـ الخطيب فى الأهلى أعادت البطولات

الأهلي يحصل على مليون و500 ألف جنيه مكافأة بعد تتويجه بـ كأس مصر

اليوم.. إغلاق باب قيد اللاعبين أمام أندية الدوري الممتاز

رابع بطولة ليا مع الأهلى.. أفشة يحتفل بالتتويج بكأس مصر

محمد صلاح احتياطيا.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

أخبار الرياضة.. الأهلي بطل الثنائية للمرة 14 في تاريخه .. كواليس تراجع الزمالك عن ضم أحمد الشيخ.. وعبد الحليم علي: التعاقد مع لاعبين مجانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركة عالمية.. سعر فستان نسرين طافش في مهرجان القاهرة السينمائي

بملابس عصرية .. ليلي أحمد زاهر تتألق في أحدث جلسة تصوير

يسع 2500 مصل .. شاهد بناء أكبر مسجد في برمنجهام | صور