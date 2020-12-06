تعليم النواب تناقش الاتفاقية المعدلة بين مصر والصندوق السعودي للتنمية

تعقد لجنة التعليم بمجلس النواب اجتماع الثلاثاء ١٥ ديسمبر لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٩١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية و الصندوق السعودي للتنمية بتاريخ ٨ ابريل ٢٠١٦ بشان مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة ٢٤ اغسطس ٢٠٢٠ و ينعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الشئون العربية.





تنص الاتفاقية على تعديل مبلغ التمويل المقدم من الصندوق للحكومة المصرية ليصبح مليارًا و465 مليونًا و817 ألفًا و500 ريال سعودي، وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية في المشروع بما يشمل مباني الإدارة والكليات، والملاعب والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاث، فضلًا عن خدمات استشارية.





وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها في نوفمبر على قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.