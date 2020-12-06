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توك شو

أطفال في ثوب الرجولة.. آية وهاجر تساعدان والدهما المريض بالعمل في المقهى

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:56 ص
الطفلة هاجر
الطفلة هاجر
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ريهام فيكتور
قالت هاجر شعبان محمد ، طالبة تعمل فى مقهى والدها ، إنها قررت النزول مع شقيقتها لتساعد والدها المريض فى عمله.

وأضافت هاجر شعبان، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز: "أقل عامل يجى يساعده هياخد 50 جنيهًا فى اليوم.. بيته اولى بيها".

وأشارت آيه إلى أن شقيقتها الصغرى عمرها لا يتجاوز 10 سنوات، بينما هاجر تبلغ 12 سنة، لافتة إلى أنهم يقوموا بتحضير جميع المشروبات.

وتابعت أن شقيقتها تقدم المشروبات للزبائن بالقهوة ، إلى جانب تشغيل عربة حمص الشام التى تساعدهم فى توفير احتياجات الأسرة ، مؤكدة انهم يحرصون على تقديم المشروبات بطريقة نظيفة ومرتبة . 

ومن قصص الكفاح الأخرى ، هناك طفل بائع ليمون يدعى أحمد يقف بملابس بسيطة، وملامح طفولية يبدو عليه الشقاء والتعب بجسم هزيل، على إحدى الطرق السريعة بمحافظة البحيرة، يحمل عددا من شبكات الليمون كل منها تحوي نحو 25 ليمونة.

يستيقظ أحمد في الساعة السادسة صباحًا، ويخرج من منزله البسيط الذي يبدو أقل كثيرا من المتواضع، من طوب الأبيض ويعلو سطحه بعض الاخشاب التي لا تحمي من برد الشتاء أو من حرارة الشمس في الصيف، يستأجره بحوالي 400 جنيه ليؤوى اسرته، فالأسرة تتكون من 10 أفراد وهم عائلته المكونه من شقيقه الأكبر وزوجته وأطفاله، واشقائه الصغار بين 3، 5 أعوام.

وبسؤاله عن والديه، صمت قليلًا واغرورقت عيناه الضيقة بالدموع، وتملك الحزن من وجهه، وقال بأنفاس متقطعة «ابويا وأمي ماتوا من سنتين في حادثة».

بالرغم من صغر سنه وحجمه إلا أنه رب المنزل لمساعدة أشقائه الصغار، فهو يبيع الليمون منذ حوالي عام وذلك عقب انتقاله من مدينة الإسماعيلية وصولًا إلى البحيرة للبحث عن قوت يومه، ويسترزق بـ 50 جنيها في اليوم الواحد.

«عايز بيت أتاوى فيه انا واخواتي»، بكلمات بسيطة وتلقائية تمنى أحمد الشهير بـ طفل الليمون بأن يمتلك منزلا، مستكملا أمنيته بأنه يريد يستكمل تعليمه هو وإخوته الصغار.
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