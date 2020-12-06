لا يتجاوز 100 ألف جنيه.. ننشر رسوم تراخيص مراكز عمليات الدم وتجميع البلازما فى القانون الجديد

يعتبر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها من أهم القوانين التى يناقشها مجلس النواب الحالى ، حيث من المقرر أن تناقشه لجنة الصحة بالبرلمان غدا.





ونص قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديره على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر.





ولا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم.





ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

كما نص القانون على أن يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يتجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يتجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم و يعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية.





وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده،ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.

و نصت المادة " ٤" على الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم أخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته.





و نصت المادة " ٥ " على " يعد بكل مركز دم سجل الكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.